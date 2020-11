Pastoralverbund Letmathe: Kirche fällt Weihnachten nicht aus

Bereits seit Wochen erreicht den Pastoralverbund Letmathe die Frage: „Wie wird eigentlich Weihnachten?“ Jetzt können die Verantwortlichen rund um Pastor Frank D. Niemeier, Kirchenmusikerin Stefanie Krämer-Laame, Gemeindereferentin Aleksandra Reichert und Wolfgang Eberz, Heimleiter des Altenzentrums St. Kilian, das vorläufige Programm für die Adventszeit sowie die Weihnachtsfeiertage vorstellen. Vorläufig deshalb, weil sich aufgrund der pandemischen Lage immer wieder Änderungen an den Auflagen, unter denen Gottesdienste möglich gemacht werden, ergeben können. Um das in so vielen Fällen wie möglich ausschließen zu können, will der Pastoralverbund weiterhin verstärkt auf seine digitalen Angebote setzen. Es seien Formate entwickelt worden, die auch bei strengeren Auflagen möglich sind, erklärt Pastor Niemeier: „Am wichtigsten ist, dass das Virus nicht durch die Kirche weiterverbreitet wird und alle gesund bleiben.“

Und gerade rund um die Weihnachtstage seien die Kirchen normalerweise bis auf den letzten Platz gefüllt. Das geht im Corona-Jahr natürlich nicht. Andere Gemeinden hätten deshalb Ticketsysteme eingeführt, berichtet Aleksandra Reichert: „Wir wollten niemanden ausschließen, deshalb haben wir uns gegen Tickets und für die Livestreams entschieden.“ Damit alle Gläubigen trotzdem auch in ihrer vertrauten Kirche Weihnachten feiern können, werden aus Mariae Himmelfahrt, St. Kilian und Herz Jesu Messen und Andachten auf Youtube gestreamt.

Christmetten in den Einrichtungen, für alle anderen nur im Livestream

Von den Präsenzangeboten, vor allem im Fall der Christmette, sollen deshalb die Einrichtungen, sprich die Altenheime und das Hospiz, profitieren. „In diesem Jahr müssen wir einen besonderen Blick auf die haben, die durch die Krise betroffen sind“, so Pastor Niemeier. Gerade die Bewohner der Altenheime seien durch die Kontaktbeschränkungen stark betroffen. Deshalb ist es dem Pastoralverbund ein besonderes Anliegen, dort die Christmetten zu feiern, während alle anderen Gläubigen an Heiligabend die Christmette live aus St. Kilian via Livestream verfolgen können – statt wie sonst genau anders herum.

„Weihnachten ist ein Fest der Familie, das wissen wir – dennoch werden wir darum bitten, auf so viel Kontakt wie möglich zu verzichten“, erklärt Wolfgang Eberz. Auch wenn das Corona-Screening im Altenzentrum sehr streng ist, so könne gerade durch das Abholen an Weihnachten sich doch das Coronavirus in den Einrichtungen verbreiten. Das gelte es mit aller Macht zu verhindern. Schon jetzt nehme er allerdings wahr, dass die Familien die Zimmer ihrer Angehörigen besonders heimelig und gemütlich dekorieren.

Verbundenheit durch Lichter in den Fenstern schaffen

Um auch auf Distanz die Verbundenheit der Menschen in der Weihnachtszeit zu symbolisieren, werden Lichttüten verteilt. Diese wurden durch den Weihnachtsfonds des Erzbistums Paderborn, der eingerichtet wurde, um Weihnachten zu ermöglichen, umgesetzt. „Vielleicht können als Zeichen des Zusammenhalts ja alle ihren Nachbarn oder Angehörigen eine Lichttüte mitnehmen“, schlägt Aleksandra Reichert vor. Zusätzlich sollen vor allem an Heiligabend Ehrenamtliche bereit stehen, um Gespräche anzubieten – die Kirchen bleiben wie auch in den vergangenen Monaten geöffnet.

Neben den Messen und Andachten in den Kirchen und per Livestream gibt es ergänzende Angebote von kurzen Andachten draußen und Stationsgottesdiensten. In der Adventszeit gibt es CDs und eine Fortsetzungsgeschichte via WhatsApp für Familien. Ein Highlight soll es im Anschluss an das Turmblasen an Heiligabend geben, so Reichert: „Wir wollen alle gemeinsam ,Oh du Fröhliche’ von unseren Fenstern und Balkonen aus singen.“ Auch wenn sich natürlich jeder im Pastoralverbund über volle Kirchen an Weihnachten freue, sei klar, dass große Menschenansammlungen, vor allem im Innern, vermieden werden müssen. „Ich hoffe, dass sich alle auf die verschiedenen Messen verteilen und entsprechend die Hauskirche mit den digitalen Angeboten zelebrieren“, hofft Pastor Niemeier.

Das Adventsangebot im kurzen Überblick:

Begehbarer Adventskalender mit beleuchteten Fenstern.

Lesung der Bücherei Herz Jesu : 8. Dezember (16 Uhr) in Herz Jesu, 13. Dezember (17 Uhr) aus St. Kilian im Livestream.

Frühschicht dienstags (6 Uhr) in St. Kilian, Spätschicht donnerstags (18 Uhr) in Herz Jesu.

Andacht im Advent: 9. Dezember (15 Uhr) in Herz Jesu.

Adventsaktion CariTasche : Kisten stehen am 5. Dezember um 17 Uhr in Mariae Himmelfahrt, 18 Uhr in Herz Jesu und am 6. Dezember (11.15 Uhr) in St. Kilian.

Friedenslicht aus Bethlehem : In allen Heiligen Messen am vierten Advent.

Krankenkommuniontag am 21. Dezember, Anmeldung vorab.

Rorate-Messe : donnerstags (9 Uhr) in Mariae Himmelfahrt.

Bußandachten : 6. Dezember in Herz Jesu, 7. in Mariae Himmelfahrt, 20. in St. Kilian (17 Uhr).

Das gesamte Programm in der Adventszeit und zu Weihnachten ist hier tagesaktuell zu finden.