Oestricher Motive bei Wettbewerb gefragt

Oestrich. Fotos aus Oestrich könnten bald einen Kalender schmücken – die Stadt Iserlohn lobt einen Wettbewerb aus.

Die Stadtverwaltung erinnert an den Fotowettbewerb „Entdecke dein Oestrich!“, den sie anlässlich des 800-jährigen Bestehens des Ortsteils und mit Unterstützung des Heimatvereins Ortsring Oestrich auslobt. Es geht darum, die verschiedenen Ecken des Ortsteiles zu beleuchten und nicht nur schöne, sondern vielleicht auch die weniger schönen – trotzdem prägenden – zu zeigen. Interessierte sind zur Teilnahme eingeladen. Jeder kann bis zu zwei Fotos mit Oestricher Motiven einreichen.

Ansprechpartnerin im Iserlohner Rathaus ist Dr. Dagmar Lehmann bei der Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke, 02371/ 217-2418. Bis Dienstag, 30. Juni, können ihr die Fotos per E-Mail (dagmar.lehmann@iserlohn.de) zugesandt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle eingesandten Fotos werden von einer Jury anhand der Kriterien Bildgestaltung und -qualität, Aufnahmetechnik, Themenbezogenheit, Wirkung und Kreativität bewertet. Die besten Fotos werden in einem Kalender veröffentlicht, der voraussichtlich ab dem kommenden Herbst in der Stadtinformation im Iserlohner Stadtbahnhof zum Selbstkostenpreis erhältlich sein wird.