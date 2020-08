Oestricher aktiv mit Spenden, Spaten und Wasserwaage

Oestrich. Private Mäzene ersetzen zerstörte Bank am Burgberg durch neues strapazierfähigeres Sitzmöbel aus Stahl.

„Wir würden uns freuen, wenn diese Bank jetzt von Leuten zum Knutschen besetzt wird, anstelle von Menschen, die randalieren“, erklärte ein schmunzelnder Jochen Renfordt beim Aufstellen der neuen Sitzbank für den Burgberg. Renfordt kam beim Lesen der Schelte über „Vandalismus durch die böse Jugend“ in dem Naturschutzgebiet, bei dem die bisherige Bank zerstört wurde, auf die Idee, schnell für Ersatz zu sorgen. Bald hatte er ein paar Gleichgesinnte gefunden, die sich von ihm dafür begeistern ließen. Sein Credo lautet: „Nicht lange meckern, sondern machen und anpacken.“

In einer Stunde Geld für neue Bank zusammengetrommelt

Mit Markus Mönig, Ulrich Bogatzki und Hartmut Becker fand er spendable Unterstützer: „Eine Stunde später hatte ich die Bank finanziert“, zeigt er sich begeistert. Renfordt, Mönig, Bogatzki spendierten 250 Euro und Becker 500 Euro. Dass auch der in Mexiko lebende Ulrich Bogatzki mitmachte, lobte der Ideengeber ganz besonders. „Als alter Oestricher fühlt er sich trotz der Entfernung noch weiter sehr stark mit seiner Heimat verbunden“, weiß Jochen Renfordt.

Einen weiteren Mitstreiter fand er in Friedhelm Siegismund, der recherchierte, was für ein Sitzmöbel in Frage kommt. Eine Abstimmung untereinander ergab dann das Modell, das sie gemeinsam mit Klaus Fingerhut und Friedrich Koch aufstellten. Zum gemeinsamen Arbeitseinsatz trafen sich die „Oestricher Volksbänker“ am Donnerstag mit Brechstange, Schaufeln, Wasserwaagen und den Zutaten für die Betonmischung, mit der sie das neue etwa 150 Kilogramm schwere Sitzmöbel aus Stahl fest im Boden verankerten.

„Ich habe hier mit meiner ersten Freundin gesessen“, ließ Jochen Renfordt seine Aufbaukollegen an seinen Jugenderinnerungen mit dem Vorgängermodell auf dem Burgberg teilhaben. „Von hier aus hatte man auch damals schon einen wunderschönen Blick auf Oestrich.“ Das bestätigt auch Markus Mönig: „Als Kinder haben wir früher hier gespielt und davon geträumt, den Schatz auf dem Burgberg zu finden. Der Blick auf Oestrich ist immer noch schön, bis auf die Autobahn, die ist eine Schande.“

Kritik an Wohlstandsmüll im Naturschutzgebiet

Beim Aufbau der Bank, auf der fünf Personen Platz finden, förderten die Männer Iserlohner-Pilsener- Kronkorken aus dem Boden zutage. Sie kritisierten bei dieser Gelegenheit den in der Umgebung herumliegenden Wohlstandsmüll: Flaschen, Trinkpäckchen und Plastik-Verpackungen. Wünschenswert sei die Aufstellung eines Mülleimers, der vom Stadtbetrieb regelmäßig geleert würde. „Das fängt bei jedem im Kopf an“, würde sich Ideengeber Jochen Renfordt wünschen, dass jeder seinen Müll mit nach Hause nimmt. Nachdem sich alle Aufbauhelfer überzeugt hatten, dass die Bank gut und sicher steht, formulierten sie einen gemeinsamen Wunsch: „Es wäre schön, wenn wir weitere Sponsoren für noch eine Bank für dieses Naturschutzgebiet fänden.“