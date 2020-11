Neues Rückhaltebecken in Dröschede soll Pilotprojekt werden

Dröschede. Becken könnte eine Lösung für viele Netzbetreiber bei Problemen mit belastetem Niederschlagswasser in Siedlungen bieten.

Die Stadt Iserlohn plant in Dröschede ein spezielles Regenrückhaltebecken mit zentralem Zulauf zu bauen und in Form eines Pilotprojekts von der Fachhochschule Münster wissenschaftlich begleiten zu lassen. So geht es aus einer Informationsdrucksache für den nächsten Planungsausschuss am 3. Dezember hervor.

Hintergrund ist, dass sich im Gewerbegebiet Zur Helle das Becken „Zur Helle/Am Dorfanger“ im Dauerstau befindet. Dem Becken fließt über zwei Einleitungen auch das Niederschlagswasser des Gewerbegebiets Zur Helle sowie die Straßenentwässerung eines Abschnittes der K17/Hellweg zu, wie es in der Vorlage heißt. Im Zuge der Erstellung des Niederschlagswasserbehandlungskonzeptes wurde hier Handlungsbedarf festgestellt. Das Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet sowie das Straßenabwasser müssen durch einen Anschluss an das Mischwassernetz zur Kläranlage weiter geleitet oder ortsnah behandelt werden. Ein Anschluss an das unterhalb liegende Mischsystem ist aus hydraulischen Gründen nicht möglich.

Eine Lösung soll hier eine neuartige Beckenform bieten. Die FH Münster beschäftigt sich seit Jahren mit der Optimierung von Regenklärbecken. Dabei wurde herausgefunden, das Rundbecken mit zentralem Zulauf durch ihre besonderen Strömungsausbildungen eine deutlich verbesserte Absetzwirkung haben. Erfahrungswerte für die Gestaltung des Zulaufs gibt es aber noch nicht. Nach Fertigstellung soll darum der Wirkungsgrad untersucht werden. Das Becken könnte als Musterbecken für die Konstruktionsform dienen und eine Lösung für viele Netzbetreiber bei Problemen mit belastetem Niederschlagswasser in bestehenden Siedlungsgebieten darstellen. Ein Antrag auf Förderung des Pilotprojekts zur wissenschaftlichen Begleitung über eine Fördersumme von 100.000 Euro wurde im September 2020 gestellt. Die Bezirksregierung befürwortet den Antrag und hat diesen bereits zur weiteren Prüfung an den Fördermittelgeber, das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfahlen weitergeleitet. Der Zuwendungsbescheid wird noch in 2020 oder Anfang 2021 erwartet.