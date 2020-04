Lebensmittelspende Neuer „Gabenzaun“ am Bahnhof Letmathe hilft in der Not

Letmathe. Die Initiative „Iserlohn hilft“ gibt ab Freitagnachmittag am Bahnhof Letmathe Lebensmittel aus. Die Letmather Tafel bleibt vorerst geschlossen.

Die Corona-Krise betrifft uns alle, manche trifft es aber härter als andere. Die Schließung der Caritas-Tafel „CariTasche“ bedeutet für viele Kunden eine Verschlechterung der Notlage, in der sie sich ohnehin schon befinden. Das Netzwerk „Iserlohn hilft“ will diese Not lindern: Ab heute wird der Zaun um den Bereich für die Außenbestuhlung des inklusiven Cafés „Bahnsteig 42“ am Letmather Bahnhof jeweils freitags, samstags und sonntags ab 16 Uhr zum „Gabenzaun“.

Das Prinzip ist einfach: In Tüten werden gespendete Lebensmittel, je nach Verfügbarkeit in ausgewogenen Rationen und möglichst haltbar, zum Abholen an den Zaun gehängt. „Ich werde am späteren Abend vorbeigehen und die Reste aufsammeln, falls etwas übrig bleibt. Das kommt aber so gut wie nicht vor“, lautet die Erfahrung von Alexander Platte, der am Donnerstag Hinweisschilder am Zaun angebracht hat, von ähnlichen Projekten im Stadtgebiet.

Die Gabentüten sind kostenfrei und für den Bezug ist, anders als bei der Tafel, kein Nachweis der Bedürftigkeit erforderlich. Das werde in Iserlohn bereits gut angenommen, berichtet die sonst bei „Fridays for Future“ aktive Schülerin Jana Finke: „Die Leute sind dankbar. Ich erinnere mich an eine Frau, die hat nachgefragt, was es kostet und mir erklärt, dass sie fast kein Geld mehr hat und wie sehr ihr das hilft. Eine schöne Erfahrung.“

Mercedes bedeutet nicht gleich Missbrauch des Zauns

Sozialdemokrat Martin Luckert, ebenfalls einer der Köpfe von „Iserlohn hilft“, möchte etwas zur Kritik loswerden, die hier und da geäußert worden sei: „Es gibt Klagen über Leute, die mit einem Mercedes vorfahren und mehrere Tüten einladen. Dazu muss man wissen, dass es sich in der Regel um mehrere Familien handelt, die sich ein Auto und ebenso die Lebensmittel teilen“, wirbt er um Verständnis. Insgesamt sei vielmehr zu beobachten, dass die Nutzer der Angebote trotz ihrer schwierigen Situation erst die eigene Scham überwinden müssen.

Derweil hat die Caritas eine gute und eine schlechte Nachricht: Ab 4. Mai soll am Standort Pütterstraße der Tafelbetrieb wieder starten – nicht jedoch an der Gennaer Straße, da sich in den dortigen Räumlichkeiten die verschärften Hygienevorgaben nicht einhalten ließen. Letmather Kunden werden daher nach Iserlohn gebeten, als Alternative bleibt zumindest vorerst der „Gabenzaun“ am Letmather Bahnhof. Weitere sollen an der Schulstraße 28 und an der Johanneskirche am Nußberg eingerichtet werden.