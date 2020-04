Nach dem Vorbild der Großstädte

Katrin Renzing-Köhler (re.) hat zusammen mit Volker Horst und dessen Frau Cornelia den Gabenzaun an der Christuskirche am Roden ins Leben gerufen.

Roden. An der Christuskirche am Roden gibt es seit einiger Zeit einen Gabenzaun für Hilfsbedürftige und Obdachlose.

„Meine Tochter hat mir Fotos aus Berlin geschickt. Da habe ich sofort gesagt: Das brauchen wir auch.“ Die Rede ist von einem Gabenzaun, also einem Ort, an den Menschen Tüten mit haltbaren Lebensmitteln oder verschlossenen Hygieneartikeln hängen und Menschen, die sich selbst nicht mit dem Nötigsten versorgen können, abnehmen sollen. Genau so einen hat Katrin Renzing-Köhler in Zusammenarbeit mit Pfarrer Volker Horst, dessen Frau Cornelia und den Mitgliedern vom „Netzwerk der Menschen, des Wissens, der Informationen und der Sachen“ an der Christuskirche am Roden ins Leben gerufen.

Aus dem alten Gartenzaun eines Nachbarn hat Katrin Renzing-Köhler den Gabenzaun, der jetzt an der Informationstafel der Christuskirche hängt, fertig gemacht. „Vier bis fünf Beutel hängen pro Tag ungefähr schon dran“, freut sie sich. Bis 18 Uhr haben alle die Möglichkeit, Spenden (siehe Infobox) dort aufzuhängen oder sich eine entsprechende Tüte mitzunehmen. Über Nacht lagert das Ehepaar Horst die Spenden dann zwischen – aus Witterungsgründen und zum Schutz vor tierischen Besuchern. Ab 8 Uhr hängt dann alles wieder an seinem Platz.

„Das ist eine schöne Idee für Menschen, die gerade einen Engpass haben“, sagt Cornelia Horst. Zwar gäbe es in Zeiten der Corona-Krise für diese Menschen schon einige Angebote dieser Art, wie „Iserlohn hilft“, allerdings seien diese für Menschen, die am Roden und in Lössel wohnen, nicht ganz so leicht erreichbar. „Für die Menschen aus den Rand­bereichen ist es schwierig, sich auf den Weg nach Iserlohn zu machen“, sagt Volker Horst. Dementsprechend sei man froh, auch direkt vor Ort Hilfe anbieten zu können.

Neben Konserven, Nudeln oder Getränken habe mitunter schon richtig „heiße Ware“ am Gabenzaun am Roden gehangen. „Eine Tüte war mit zwei Rollen Klopapier, Mais und Kaffee gefüllt“, sagt Cornelia Horst. Und auch wenn das gerade ja fast jeder gut gebrauchen könnte, habe niemand den Zaun „missbraucht“, um seinen eigenen Engpass zu beheben. Dennoch noch einmal der Hinweis: Der Gabenzaun ist für hilfsbedürftige und obdachlose Menschen gedacht!

Mitmachaktion zu Ostern sorgt für bunte Straßen

Über Ostern stand unter dem Gabenzaun aber noch ein Korb, an dem sich alle bedienen durften: gefüllt mit kleinen Tütchen mit Malkreide. Die sind quasi ein Ersatz für die Überraschungskirche, die derzeit nicht stattfinden kann. Mit der Kreide konnten die Familien ihre ganz persönlichen Osterbotschaften auf die Straßen malen.

Zwei, die dabei viel Spaß hatten, waren Jeremia und Jonathan Messerschmidt. Die Brüder, die Mitte März mit ihren Eltern Meike und Matthias auch schon bei der Regenbogen-Aktion mitgemacht haben, malten am Sonntag fleißig Ostereier auf den Garagenhof. „Normalerweise kommen die Großeltern an Ostern vorbei. Die haben aber jetzt im Vorfeld die Geschenke im Garten versteckt“, erzählt der Familienvater. Doch Familie Messerschmidt war nicht einzige, die an der Mitmachaktion teilgenommen hat. Überall auf den Straßen standen bunte Ostergrüße oder geistliche Sprüche. Eine Aktion, die also großen Anklang gefunden hat. So wie hoffentlich auch der Rodener Gabenzaun, an dem demnächst noch mehr Spenden hängen.