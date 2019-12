Musikalische Friedensbotschaft: Big Bands zeigen ihr Können

Traditionelles kommt gerade in der Vorweihnachtszeit besonders gut an. So erwartete Laura Holzwarth beim schon zur Tradition gewordenen vorweihnachtlichen Big-Band-Konzert in der Friedenskirche Letmathe ein überaus gut gefülltes Kirchenschiff. Die Zuschauer aus Nah und Fern lieben anscheinend die Mischung aus Jazzstandards, Filmmusiken und den in jedem Jahr eingestreuten Weihnachtsliedern in swingenden und poppigen Arrangements.

Das amerikanische Weihnachtslied „I heard the Bells on Christmas Day“, das Henry Longfellow unter dem Eindruck des amerikanischen Bürgerkriegs verfasst hatte, wurde kurzerhand in „I heard the Band on Christmas Day“ umgetextet, diente so als Motto des Konzerts und wurde in seiner Eigenschaft als musikalische, aber auch inhaltliche Friedensbotschaft im gemeinsamen Stück der Big Band der städtischen Musikschule Iserlohn und der Big Band des Gymnasiums Letmathe, beide unter dem Dirigat von Laura Holzwarth, an zentraler Stelle des Programms eindrucksvoll präsentiert.

Musikalisch-pädagogische Arbeit trägt Früchte

Die Big Band des Gymnasiums begann mit zwei Filmtiteln („The Bare Necessities“/Dschungelbuch und „Shallow“/A star is born) und dem durch Mariah Carey bekannt gewordenen Weihnachtssong „All I want for Christmas is you“ und bewies, welche Früchte eine gezielte musikalisch-pädagogische Arbeit, auch an allgemeinbildenden Schulen, tragen kann. Die Nachwuchskräfte werden motiviert und geschult, die dann in einem darauf aufbauenden Ensemble ihre Chance bekommen und, wie man sehen und hören konnte, auch nutzen. Denn etliche Gesichter der Big Band der Musikschule hatte man in den letzten Jahren noch in den Reihen der Schul-Big-Band wahrgenommen. Sie sind inzwischen, durch erfahrene Mitspieler und Musikschullehrer angeleitet, vollkommen integriert in der Band der „Großen“ angekommen.

Dass Laura Holzwarth neben der musikalischen Arbeit auch auf das Pädagogische viel Wert legt, zeigten einige Randerscheinungen. So ermöglichte sie in der Schul-Big-Band gleich drei Keyboarderinnen eine Chance, und beim Auftritt der Musikschul-Big-Band durften auch die Nachwuchstalente gleichwertig ans Solistenpult treten und ihr Können ausspielen.

Mit Liedern aus Pinocchio, Frozen und Aladdin Walt Disney geehrt

Bevor es zur weihnachtlichen Abrundung kam, hatte sich die Big Band der Musikschule zwei Trilogien vorgenommen, in denen sie ihren kompakten, runden Gesamtklang und viel rhythmische Präzision zu demonstrieren vermochte. Drei Filmmusiken („When you wish upon a star“/Pinocchio; „Let it go“/Frozen; „A whole new world“/Aladdin) stellten Walt Disney und sein Werk in den Vordergrund, während drei Kompositionen von Irving Berlin auf das nächste Mottokonzert der Big Band unter dem Titel „Berlin, Berlin!“ hinwies (Stenner Forum am 15. März), in dem sowohl dieser Komponist, aber auch inhaltlich um die Hauptstadt Berlin kreisende Werke, im Mittelpunkt stehen werden.

Laura Hasch und Christine Otterstein, die auch beide der lokalen Talentszene entstammen, sich aber inzwischen durch vielfältige Engagements auch überregional einen Namen gemacht haben, vermochten mit ihren durchaus unterschiedlichen, aber in der jeweiligen Anlage immer sehr ausdrucksstarken und einfühlsamen Stimmen etlichen Beiträgen noch eine besondere Krone aufzusetzen.

Kötteritz-Weihnachtslied eigens für das Konzert arrangiert

Ein außergewöhnliches Bonbon hatte Otto Flanz, Gitarrist und unermüdlicher Kümmerer um Ton und Technik, mitgebracht. Er hatte das Weihnachtslied „Mitten in der Nacht“ des Letmather Liedermachers und langjährigen Kindergartenleiters der Evangelischen Kirchengemeinde, Werner Kötteritz, eigens für diesen Abend für Big Band arrangiert. Dieses geriet dann, auch durch ein bezaubernd schönes Duett der Gesangssolistinnen, zum beeindruckenden Höhe- und Schlusspunkt des Abends. Dieser Konzertbericht darf nicht enden, ohne die Moderationsfähigkeiten von Laura Holzwarth zu würdigen. Eine Zuschauerin brachte dies so zur Sprache: „Die Laura macht das soooooo nett!“ Hinzugefügt werden muss jedoch noch: sie macht das zusätzlich noch fachlich fundiert und sehr informativ. Die bewegten und begeisterten Zuschauer machten durch ihren Beifall deutlich: Das war Klasse! Weihnachten kann kommen!