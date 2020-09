Michael Joithe holt 18 von 20 Wahlbezirken in Letmathe

Mit nur 36 Stimmen hat sich Michael Joithe gegen Eva Kirchhoff durchgesetzt. Die Letmather waren das Zünglein an der Waage.

Heimvorteil genutzt, so heißt es wohl im Fußball. In 18 von 20 Wahlbezirken heißt der Gewinner der Stichwahl um das Bürgermeisteramt Michael Joithe von der Wählergemeinschaft Die Iserlohner. Der 46-jährige Letmather erhielt die größte Unterstützung in Genna (Gaststätte Pollmeier, 74,23 Prozent). Die Wähler auf der Grürmannsheide entschieden sich zu 65,96 Prozent für Michael Joithe. In Oestrich im Stimmbezirk Bartholomäus-Grundschule schenkten 62,78 Prozent der Wahlberechtigten dem Bürgermeisterkandidaten der Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“ ihr Vertrauen. Auch an der Kilian-Grundschule (61,84 Prozent) fiel das Ergebnis sehr deutlich zu seinen Gunsten aus. Im Autohaus Kosian (59,89 Prozent), im Evangelischen Gemeindehaus Oestrich (59,87 Prozent) und beim TuS Dröschede (59,62 Prozent) konnte Michael Joithe ebenfalls gute Ergebnisse erzielen.

Nur in den Wahlbezirken Begegnungsstätte Lössel (192) und Gasthof Haus Potthoff (211) konnte Eva Kirchhoff mehr Wähler als Michael Joithe überzeugen. 2015 war die CDU dort noch der SPD unterlegen. Das amtliche Ergebnis fiel für die Gesamtstadt Iserlohn sehr viel knapper aus, gerade einmal 36 Stimmen Vorsprung trennen Michael Joithe laut vorläufigem amtlichen Ergebnis von Eva Kirchhoff. Die Wahlbeteiligung blieb gleichwohl gering in Letmathe, nur 17,85 Prozent übten bei der Stichwahl ihr Bürgerrecht aus. Bei der Stichwahl im Jahr 2015 waren es immerhin 23,54 Prozent gewesen. Michael Joithe sollte Recht behalten: „Auch Letmather wählen ,Die Iserlohner.’“