Lockdown könnte vor viele Letmather zum Aus führen

Letmathe. Der Lockdown trifft auch in Letmathe viele Betriebe. Die ab 2. November geltenden Maßnahmen sind für viele unverständlich.

Ab Montag wird das öffentliche Leben erneut durch einen Lockdown heruntergefahren, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie möglichst unter Kontrolle zu bekommen. Durch den Beschluss der Bundesregierung sind dadurch erneut viele Branchen betroffen, darunter Gastronomie, Fitnessstudios und Sonnenstudios.

„Wir haben damit gerechnet, dass das Ganze jetzt so kommen wird und wir hoffen, wie alle anderen Kollegen auch, dass wir das es irgendwie überstehen werden“, sagt Bernd Ilsen, Inhaber der Gaststätte Zum Schälk. Während die Gaststätte beim ersten Lockdown die erste Woche gewartet hatte, um dann mit dem Außer-Haus-Verkauf zu starten, will der Inhaber dieses Mal versuchen, den Service direkt umzusetzen, sobald der Lockdown da ist. „Weil wir da jetzt auch gewisse Erfahrungen haben, wie wir das Ganze aufstellen und wo wir das publik machen müssen, das wird uns da schon ein bisschen helfen.“

„Das wird finanziell eine schwere Geschichte für uns“, sagt Thomas Adolf von der Rübezahlbaude. „Wir sind ja schon so ein bisschen gebeutelt dieses Jahr.“ Grundsätzlich wisse er jedoch, dass wenn jetzt nicht gehandelt werde, das Gesundheitssystem vielleicht auch kollabieren werde. Wenn nichts unternommen werde, dann bestehe die Gefahr, dass sich die Situation noch weiter verschlimmere. Daher sollte jetzt noch einmal gezielt vier Wochen zugemacht werden und gesund durchgeschlendert werden. „Das Schlimmste wäre, wenn jetzt nach den vier Wochen festgestellt wird, dass das nicht reicht und der Lockdown noch mal verlängert wird“, berichtet der Gastwirt von seiner größten Sorge.

Sonnenstudio besitzt hohe Hygienestandards

Neben der Gastronomie sind aber auch andere Branchen von dem Lockdown betroffen, so auch Sonnenstudios – und das obwohl die Hygienevorschriften dort sehr hoch sind, wie Sabrina Kunz, Inhaberin von „Körperwerk“ erklärt: „Keine Branche ist von der Hygiene so aufgestellt wie Sonnenstudios.“ Schließlich seien die Kunden separiert und nach jedem Wechsel werde alles desinfiziert. Zudem habe sie keinen direkten Kontakt zu den Kunden. „Ich soll jetzt schließen und die Friseure dürfen weiterhin geöffnet haben?“, hinterfragt sie die Entscheidung der Bundesregierung. „Wenn gesagt wird, der Virus ist so schrecklich, dann sollte alles schließen müssen“, kritisiert sie. Dann solle der Lockdown nicht nur auf bestimmte Branchen eingegrenzt werden.

Für Petra Krengel-Behrendt vom „LadyMathe“ kommt die Entscheidung der Bundesregierung nicht überraschend, auch wenn sie es zum Teil bedauert. „Hygienetechnisch hatten wir alles gut im Griff“, sagt sie. Als die Zahlen anfingen zu steigen und die Situation kritischer wurde, hatte sie die Teilnehmerzahl für die Fitnesskurse weiter reduziert. „Die Frauen hier sind alle sehr offen und arbeiten gut mit“, berichtet sie von ihren Kunden. Die Fitnessstudio-Inhaberin bedauert im Hinblick auf den sportlichen Aspekt, dass sie ihren Kundinnen kein alternatives Fitnessprogramm draußen anbieten kann. „Die Leute möchten sich ja bewegen und das ist der Punkt, der jetzt entfällt“, so Petra Krengel-Behrendt.