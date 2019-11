Liebe, Frieden und ein Abbruch

Es ist sicherlich nicht ganz normal, mit einem hitparadenverdächtigen Ohrwurm auf den Lippen aus einem Oratorium zu kommen. Bei Paul McCartney ist das aber so. Wie sollte es auch anders sein? Die Hits, an denen der Ex-Beatle in den vergangenen 57 Jahren beteiligt war, kann kein Mensch mehr zählen. Aus diesem „We May Find a Trace“ aus dem zweiten Satz seines Oratoriums „Ecce Cor Meum“, das einem nach dem Konzert einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will, hat er keine Single gemacht. Wer weiß, vielleicht wäre da noch ein Nummer-1-Hit dazu gekommen.

McCartney kann nicht anders: Ein Werk für die ganze Welt

Der Letmather Oratorienchor hat McCartneys Oratorium am Sonntag im Kiliansdom aufgeführt – zum zweiten Mal nach 2011. Und erneut war nicht nur die Kirche bis in die letzte Bank gefüllt, sondern es gab am Ende auch erneut einen fast schon maßlosen Jubelsturm. Der Funke, den McCartney hier mit seiner klassischen Komposition in die Welt springen lässt, kam offensichtlich auch in Letmathe mit voller Wucht an. Zumal es ja im Grunde schon immer derselbe Funke ist, den er zu einem Großbrand auflodern lässt. Die jüngste Beatles-Dokumentation „Eight Days a Week“ zeigt sehr schön, welche enorme integrative und allumfassende Kraft die Beat­les hatten und wie sie auf Schulhöfen, in Fußballstadien und sogar schon vor Martin Luther King bei Konzerten im Süden der USA alle Unterschiede und alles Trennende zwischen Klassen, Rassen und Religionen aufheben. Die Beatles waren mit ihrer Botschaft von Liebe und Frieden tatsächlich für alle da. Und so hält es McCartney auch mit seinem Oratorium.

Die Botschaft ist dieselbe geblieben und geht alle an, und obwohl das Werk seiner Gattung nach natürlich in die Kirche gehört, hat McCartney hier ausdrücklich kein christliches Stück geschrieben, sondern ein weltumfassendes für alle Menschen – egal welchen Glaubens.

Aber das nur am Rande, denn die Aufführung am Sonntag hatte es in sich. Etwa anderthalb Stunden lang haben der Oratorienchor und der Knabenchor der Singakademie Dortmund, unterstützt von der Philharmonie Südwestfalen, der Sopranistin Susanna Risch und dem Iserlohner Dekanatskantor Tobias Leschke großartige Musik gestaltet. Angefangen bei John Rutter – einem ebenfalls sehr eingängigen und melodiösen und ebenfalls aus England stammenden Zeitgenossen McCartneys – und dessen „Magnifikat“, das furios, rhythmisch und lateinamerikanisch loslegt wie eine Nummer aus der „West Side Story“. Genau wie McCartney ist auch Rutter ausgesprochen positiv, lebenszugewandt, was dem Chor ganz offensichtlich viel Spaß und Freude macht.

Danach gab der Knabenchor aus Dortmund mit einem „Heilig“ von Schubert eine solistische Kostprobe von seinem Wahnsinns-Klang. Und schließlich entspann sich über einem düsteren Orgelton der erste, noch sehr klagende und finstere Satz aus McCartneys „Ecce Cor Meum“.

Der Komponist hatte mit diesem Werk auch den Tod seiner Frau Linda musikalisch verarbeitet, was hier und da durchaus auf sehr bedrohliche Weise hörbar wird. Danach entspinnt sich das Stück, mal wühlend und suchend, mal dramatisch, mal umwerfend schön und türmt sich schließlich zu einem imposanten Klangspektakel mit Orgel und Orchester im satten Fortissimo, großem Chor, Solistin und einem alles kraftvoll überstrahlenden Knabenchor auf. Im mächtigsten und triumphalsten Anschwellen passierte es dann: Alles ging irgendwie durcheinander, und Paul Breidenstein zog mitten auf der tosenden Zielgerade die Notbremse und brachte alles zum Erliegen. Was folgte, war ein ungläubiges Gemurmel im Kirchenschiff, ein suchendes Hin- und Herblättern in der Partitur, eine kurze Anweisung an den Organisten und ein erneuter Einsatz, der dann die letzte Minute Musik glanzvoll über die Bühne brachte.

„Wir waren auf der Zielgeraden“, beschreibt der Dirigent den selten zu erlebenden Vorfall selbst. „Es läuft und läuft, und in der Euphorie geht die Konzentration ein wenig runter.“ Natürlich an einer Stelle, die eigentlich gar nicht schwer ist, bei der eigentlich alle ganz entspannt sind. Alles, auch die schwersten Stellen seien glatt gelaufen, sagt Breiden­stein. „Fehler passieren immer da, wo sie keiner vermutet.“ Und hier war es dann nur eine kleine Unsicherheit beim finalen Aufbau der Klangmasse, die eine Kettenreaktion der Verunsicherungen auslöste und verschiedene Rettungsversuche nach sich zog, bis Breidenstein schließlich abwinkte – etwa eine Minute vor Schluss.

Der rasende und extrem lange Schlussapplaus danach belegt die These, dass das Publikum es gerne verzeiht, wenn es im großen Konzert auch mal menschlich zugeht, und dann vielleicht sogar umso gelöster und beglückter in die Hände klatscht. Und eine Zugabe gab es auch noch. Natürlich den kurzen, beatlelesken Part, in dem McCartney im schlichten Strophen-Refrain-Format erst vom Sopransolo und dann vom glockenhellen Knabenchor einen Ohrwurm in die Köpfe setzt, mit dem man dann auch sehr gerne nach Hause geht.