Letzter Aufruf für Letmathes neue „Stadtspange“

Letmathe. Die Verwaltung sucht noch mehr Ideen für Namen.

Heute läuft die offizielle Frist für den Namenswettbewerb um die „Stadtspange West“ am neuen Spielplatz Fingerhutsmühle ab. Bislang ist die Beteiligung mit rund 20 eingereichten Vorschlägen eher verhalten, zumindest verglichen mit dem Wettbewerb um den Namen der „Stadtspange Ost“, dem heutigen Letnetti-Platz, zu dem der frühere Bürgermeister Peter Paul Ahrens bei der Übergabe des Platzes 2017 ausgerufen hatte. Damals hatten Letmather Bürger mehr als viermal so viele Anregungen formuliert, wie derzeit zu Buche stehen.

Verwaltung ist bereit, bei der Frist ein Auge zuzudrücken

Deshalb, so lautete am Donnerstag der Tenor aus der Verwaltung, nehme man es auch nicht zu genau, falls in den Tagen nach Ablauf der Frist noch weite Vorschläge eingehen sollten. Die Ideen nimmt Sabine Mäffert von der Abteilung Städtebauliche Planung entgegen, schriftlich an die Adresse Werner-Jacobi-Platz 12, 58636 Iserlohn oder per E-Mail an sabine.maeffert@iserlohn.de. Für Fragen ist die Verwaltungsmitarbeiterin erreichbar unter 02371/217-2359.

In der nächsten Zeit sollen die gesammelten Ideen dann zusammengefasst und den politischen Gremien übergeben werden, die schließlich über den neuen Namen entscheiden werden.