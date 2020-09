Letmather Werbegemeinschaft ist stinksauer auf Gewerkschaft

Letmathe. Auf die Absage des verkaufsoffenen Sonntags reagiert Manfred Gloede wütend.

Der Vorsitzende der Letmather Werbegemeinschaft ist stinksauer auf die Gewerkschaft „verdi“. Ihr allein sei es zu verdanken, sagt Manfred Gloede, dass den Letmather Einzelhändlern die Chance genommen worden sei, an diesem Wochenende mit einem verkaufsoffenen Sonntag wenigstens einen winzigen Ausgleich zu den finanziellen Verlusten der vergangenen Monate zu akquirieren (siehe auch Bericht Lokales Iserlohn).

„Hier in Letmathe gibt es zum größten Teil inhabergeführte Geschäfte, die sich alle auf diese durch den Minister-Erlass ermöglichte Aktion gefreut haben“, sagt Gloede. Niemand habe „verdi“ beauftragt, gegen diesen verkaufsoffenen Sonntag am 6. September zu klagen – und jetzt wurde er untersagt. „Das ist mehr als kontraproduktiv für die Innenstädte“, sagt der Werbegemeinschaftsvorsitzende. Und er übt Kritik an Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart, der wissen müsse, was dieser Erlass eigentlich wert sei. „Das hätte vorher rechtlich abgeklärt werden müssen“, sagt er auch im Hinblick darauf, dass von den Händlern kurzfristig und mit Kosten verbunden eine Maschinerie in Gang gesetzt worden sei, die nun völlig überflüssig war.

So müssen sich die Letmather und ihre Händler noch bis Donnerstag, 1. Oktober, gedulden. Dann wird sich der Einzelhandel beim „Late-Night-Shopping“ bis in den späten Abend mit kleinen Aktionen und viel Musik präsentieren.