Letmather Senioren werden zu Albtraum für falsche Polizisten

Gerade erst hat die Nachricht von einer Hagener Seniorin für großes Kopfschütteln gesorgt: Sie warf mehr als 60.000 Euro Bargeld aus dem Fenster, in die Arme einer Betrügerbande. Viele ältere Menschen leben in Sorge vor den Maschen von Betrügern – das weiß kaum jemand besser als Kriminalhauptkommissar Michael Hufnagel. „Viele glauben, solchen Straftaten hilflos ausgeliefert zu sein“, berichtet er aus seiner Arbeit. Tatsächlich könne man es Tätern mit einfachen Maßnahmen sehr schwer machen. Praktische Tipps hat der Polizeibeamte beim Seniorenfrühstück im „Bahnsteig 42“ gegeben, das auf großes Interesse stieß.

Wie gehen die Täter vor?

Betrüger sind selten Einzeltäter, betont Hufnagel. „Es sind organisierte Banden. Oftmals arbeiten Callcenter in der Türkei mit Komplizen in Deutschland zusammen.“ Die Banden suchen sich demnach Wohngebiete aus, in denen sie zum Beispiel als angebliche Polizisten oder Staatsanwälte anrufen. Um dies plausibel erscheinen zu lassen, mieten sie Anschlüsse, mit denen sie die Nummer 110 beim Anruf übertragen können. Tatsächlich lasse sich daran ein Betrugsversuch erkennen, erklärt Hufnagel: „Die 110 kann nur angerufen werden.“ Die Kriminellen sind stets auf das Selbe aus: Bargeld und Wertgegenstände. Komplizen nehmen nicht nur Beute in Em­pfang, sie stehen auch Schmiere: „Wir wissen inzwischen, dass Banden Gegen- observation betreiben, also beobachten, ob die echte Polizei verständigt worden ist.“

Wie sehen reale Fälle an der Haustür aus?

An der Haustür seien nach wie vor simple, aber effektive Strategien üblich, berichtet der Kommissar. Sie haben eine Gemeinsamkeit: „Es geht immer darum, in die Wohnung zu gelangen.“ Ein Bote, der für einen Nachbarn Blumen hinterlegen und dabei helfen will, eine Vase aus dem Schrank zu holen. Eine augenscheinlich schwangere Frau mit einem Kind, das dringend auf die Toi­lette muss. Handwerker, die unangekündigt im Haus den Wasserdruck messen wollen und dafür „nur ganz kurz“ in die Küche müssen.

Wie könnte es am Telefon ablaufen?

In Altena, berichtet Michael Hufnagel, nutzte eine Bande unlängst die Großfahndung nach einem Vermissten aus. Während der Hubschrauber in Hörweite kreiste, klingelte bei vielen Bürgern das Telefon – gut 20 Betroffene meldeten sich später bei der Polizei. Einer der Betrüger stellte sich demnach am Telefon namentlich als Kriminalbeamter vor und behauptete unter Verweis auf die Suchaktion, Kollegen hätten einen verdächtigen Transporter mit Einbrechern gestoppt.

In diesem Auto sei eine Liste mit potenziellen Einbruchszielen sichergestellt worden, auf der auch die Adresse des angerufenen Haushaltes stehe. Ein angeblicher Staatsanwalt, an den der „Polizist“ im Laufe des Gesprächs übergab, erklärte, den Tätern eine Falle stellen zu wollen. Um dabei die Wertsachen der Bewohner nicht zu gefährden, sollten sich die Angerufenen bereit halten, diese einer Gruppe Beamter mit einem Transporter zur Verwahrung zu überreichen – in zivil, angeblich, um die Betrüher nicht vorzuwarnen.

Warum lassen sich Opfer darauf ein?

Betrugsmaschen funktionieren keineswegs nur bei Senilen. Trotzdem setzen Täter gezielt auf die wachsende Gruppe der Senioren, erläutert Michael Hufnagel. Diese würden nicht nur als leichtere Opfer betrachtet, weil Gehör, Sehkraft und Erinnerungsvermögen im Alter nachlassen. „Das hat auch damit zu tun, dass die ältere Generation hilfsbereiter ist.“ Die Täter nutzen dies skrupellos aus und bauen geschickt psychischen Druck auf, etwa mit der Behauptung, die Angerufenen würden sich strafbar machen, wenn sie nicht kooperieren oder das angebliche Ermittlungsverfahren gefährden, indem sie mit Dritten darüber sprechen.

Wie kann man sich an der Haustür schützen?

„Sie müssen sich klar machen: Wenn Sie die Täter nicht in die Wohnung lassen, haben die praktisch keine Chance“, erklärt der Kriminalbeamte bestimmt. Dass sich Kriminelle mit Gewalt Zutritt verschaffen, also einen Raubüberfall begehen, sei ausgesprochen selten. Niemand sei verpflichtet, unangekündigtem Besuch die Tür zu öffnen – egal, wer dort steht. „Sie sind noch nicht einmal verpflichtet, erkennen zu lassen, dass Sie zu Hause sind“, sagt Hufnagel. Niemand müsse Angst haben, echte Beamte abzuweisen: „Wenn wir wirklich zu Ihnen nach Hause kommen, und niemand macht die Tür auf, versuchen wir es nochmal.“ Spätestens nach dem dritten erfolglosen Besuch lande dann eine Vorladung im Briefkasten, mehr nicht. Gewaltsam Zutritt verschaffen sich allenfalls Einsatzkommandos auf der Suche nach Terroristen – und die klopfen gar nicht erst nicht an.

Könnte es nicht ein echter Notfall sein?

Das lasse sich auch prüfen, indem man laut durch die geschlossene Tür ruft oder durch ein gekipptes Fenster mit den unangekündigten Besuchern spricht, sagt Hufnagel. „Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie jemanden bitten, draußen zu warten, während Sie den Notruf wählen.“ Wolle jemand seine Notdurft verrichten, könne man guten Gewissens auf das nächste Geschäft oder jüngere Nachbarn verweisen. Grundsätzlich sei es eine gute Idee, Dritte zur Hilfe zu holen: „Kriminelle wollen keine Zeugen. Wer ein ehrliches Anliegen hat, kann nichts dagegen haben, dass jemand dazu kommt.“

Welche technischen Vorkehrungen helfen?

Der Experte für Kriminalprävention rät zu Sicherheitsketten oder Kasten-Zusatzschlössern an der Haustür: „Es gibt auch Modelle, die keine Schäden an der Tür verursachen – die eignen sich auch für Mieter.“ Auch ein verspiegelter Türspion könne sich bezahlt machen. Grundsätzlich gelte jedoch: Das beste Hilfsmittel ist nutzlos, wenn es nicht angewendet wird. „Nehmen Sie sich nicht vor, die Türkette zu benutzen, wenn jemand klingelt, den Sie nicht kennen.“ Stattdessen sollte die feste Gewohnheit etabliert werden, die Kette oder den Riegel immer vorzuschieben, wenn man nach Hause kommt. Die Vorrichtungen seien heute zudem so konstruiert, dass sie für Zugangsberechtigte wie den Pflegedienst kein Hindernis darstellen.

Sollte man nach dem Ausweis fragen?

Ja, sagt Hufnagel: Um den Namen abzulesen und mit einem kurzen Telefonat zu klären, ob es sich wirklich um einen Beamten oder Vertreter der Stadtwerke handelt. „Sie können nicht überprüfen, ob ein Ausweis echt ist. Das kann niemand von Ihnen erwarten“, betont der Kommissar. Bei angeblichen Polizisten lasse sich mit einem Anruf auf der Wache oder über die 110 innerhalb kürzester Zeit klären, ob die Uniformierten echt sind. „Wenn ja, können die drei Minuten warten. Wenn nicht, sind die ohnehin nicht mehr da, wenn Sie die Tür wieder öffnen.“

Was ist am Telefon zu beachten?

„Wenn Sie einen verdächtigen Anruf bekommen, legen Sie auf und wählen die 110“, rät der Kriminalbeamte. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Verbindung richtig getrennt worden ist – nur dann ertönt wieder das Freizeichen. „Sonst sind die Betrüger möglicherweise noch in der Leitung“, warnt Hufnagel. Absolute Warnsignale sind Fragen nach Geld oder Wertgegenständen und die Aufforderung, diese in irgendeiner Form auszuhändigen. „Denken Sie daran: Betrüger sind darauf angewiesen, dass Sie das freiwillig tun. Sie können nicht verhindern, dass Sie angerufen werden, aber Sie können entscheiden, sich nicht darauf einzulassen.“