Letmather Sänger tauschen morgen Informationen aus

Letmathe/Oestrich. Die Mitglieder des Männerchors Letmathe/Oestrich treffen sich morgen, um die weitere Planung abzustimmen.

Am 11. März 2020 wurde aus dem Sängerbund Letmathe und dem Männerchor Oestrich der neue Chor „Männerchor Letmathe/Oestrich“ gegründet. Mit viel Engagement und Freude wollten 34 aktive Sänger einen Neubeginn wagen. Doch dann machte das Corona-Virus dem Chor, noch bevor die ersten Proben beginnen konnten, einen Neustart unmöglich. Bis zum heutigen Tage fanden auf Grund der angespannten Lage keine Chorproben statt. Auch mussten die für 2020 geplanten Auftritte sowie das Jahreskonzert im Oktober abgesagt werden. Wie soll es nun weitergehen? Sind doch die Chöre die mit am stärksten betroffene Gruppe? Denn Proben in atmungsaktiven Fächern, also Gesang, dürften bis auf Weiteres nicht mit Chören stattfinden werden. Der Vorstand lädt nun alle Sänger zu einem Informationsaustausch für den morgigen Mittwoch ab 18 Uhr ins Letmather Kolpinghaus, Eingang Zunftstuben, ein.