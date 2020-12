Letmather Hausfrauenbund unterstützt heimische Gastronomen

Letmathe/Iserlohn. Gutscheine werden als Ersatz für die ausgefallene Feier im Weihnachtsbrief versendet.

Alle Jahre wieder hatten die Damen des Hausfrauenbundes Letmathe das Jahr im Rahmen einer stimmungsvollen Feier im Saalbau ausklingen lassen. Dies ist 2020 aus bekannten Gründen nicht möglich.

„Wir haben überlegt, was wir jetzt machen“, sagt die Vorsitzende Martina Stenger. Um den Mitgliedern dennoch eine Freude machen zu können und gleichzeitig die Gastronomie zu unterstützen, kamen sie ihre Mitstreiterinnen auf die Idee, Gutscheine für die Rübezahlbaude im Stübbeken und das erst kürzlich eröffnete Café Robertos im Geschäft B&U in der Iserlohner Innenstadt zu kaufen. So hätten alle Beteiligten einen Vorteil.

Die Gutscheine, mehr als 150 werden es sein, sollen mit dem Weihnachtsbrief verschickt werden. Dass es Gutscheine für zwei verschiedene Lokale gibt, resultiere aus den unterschiedlichen Wohnorten der Mitglieder. „Und getauscht werden darf natürlich auch“, sagt Martina Stenger.

Roberto Haziri, Inhaber des gleichnamigen Cafés, sagt: „Das ist eine große Unterstützung, für die ich sehr dankbar bin.“ Denn in dieser Größenordnung habe bislang noch niemand an ihn gedacht und Gutscheine bestellt.

Virtueller Kontakt kann Treffen nicht ersetzen

Die Frauen halten derweil den Kontakt übers Telefon und auch per Whats­App-Kommunikation aufrecht, wie Martina Stenger berichtet. Ersetzen könne das die regelmäßigen Treffen und Fahrten aber nicht. „Im Frühjahr haben die meisten die Situation noch nicht als so schlimm empfunden wie jetzt. Das Wetter war schön, jetzt ist es trüb und dunkel draußen.“ Vor allem für die Alleinstehenden sei dies „superschwierig“.