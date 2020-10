Draußen ist es dunkel und nass. In der Zunftstube des Kolpinghauses haben sich an diesem Donnerstagabend die Letmather Genossen zu ihrer verspäteten Jahreshauptversammlung eingefunden – zumindest ein gutes Dutzend der aktuell knapp 100 Mitglieder. Nach den selbst für die leidgeprüften Sozialdemokraten erschütternden Verlusten bei den Kommunalwahlen im September ist die Stimmung gedämpft. Am Kopfende sitzen die beiden bisherigen Vizevorsitzenden Olaf Hennecke und Kai Brünen sowie Kassierer Frank Barthelmes. Nicht anwesend ist die erste Vorsitzende Martina Matner-Kißler, die aus gesundheitlichen Gründen alle Ämter niedergelegt hat.

Ausscheiden von Martina Matner-Kißler schwerer Schlag

In einem Brief, den Kai Brünen verliest, bedankt sie sich für die Zusammenarbeit und wünscht den Genossen alles Gute für die Zukunft. „Martina war nicht nur das Herz, sondern auch die Seele des Ortsvereins“, erklärt Olaf Hennecke, deren Verlust die Letmather „hart getroffen“ habe.

Einer der ersten Tagesordnungspunkte ist der Rückblick auf die Kommunalwahl. „Der Trend ist aktuell gegen uns“, verweist Hennecke auf schwierige Rahmenbedingungen, zu denen die Corona-Pandemie noch ihr Übriges getan habe. Immerhin hätten einzelne Kandidaten gemessen am NRW-Durchschnitt gute Ergebnisse erzielt, und mit Nico Chrupalla sitze ein junger Letmather Genosse im Kreistag. Dennoch sei klar: „Wir müssen uns Gedanken machen.“ Der Ortsverein müsse öffentlich präsenter werden und „frei nach Willy Brandt: Mehr Politik wagen, damit wir ein starker und zuverlässiger Ansprechpartner in Letmathe bleiben“, so Hennecke.

Während sich Michael Scheffler (re.) um Optimismus bemühte, hielt der Ehrenvorsitzende Lutz Malaschöwksi den Genossen eine Standpauke. Foto: Alexander Barth / IKZ

Michael Scheffler, der als einziger Sozialdemokrat einen Wahlkreis im Stadtteil als Direktmandat errungen hat, bemüht sich um Optimismus. „Wir waren besser als unser Wahlergebnis“, zeigt er sich überzeugt. Die Schließung des Marienhospitals und die Abfindungsaffäre hätten der Partei im Wahlkampf „nicht geholfen“. Mit Blick auf den Zeitraum seit der Kommunalwahl im Jahr 2014 zählt Scheffler aber auch eine ganze Reihe von Projekten auf, die auf Initiative oder mit Unterstützung der SPD für Letmathe umgesetzt worden seien.

Vom Generationenpark im Volksgarten über die Kunstrasenplätze im Wald- und Willi-Vieler-Stadion, das neue Feuerwehrgerätehaus Oestrich, Investitionen am Gymnasium und der Bartholomäus-Grundschule bis zu den Stadtspangen Ost und West, dem Brückenneubau in Lasbeck und dem sanierten Städtischen Saalbau. „Diese Arbeit werden wir in der neuen Ratsfraktion fortsetzen,“ kündigt Scheffler an.

Einen ganz anderen Ton schlägt kurz darauf der Ehrenvorsitzende Lutz Malaschöwski mit einer seiner legendären Standpauken an. „Die Wahl wurde schon auf dem Stadtverbandsparteitag verloren“, poltert der altgediente Genosse und meint die damals verhaltene Zustimmung für den eigenen Kandidaten Martin Luckert und auch die jetzige Stadtverbandsvorsitzende Eva Kitz. Das sei „nicht zum Vorzeigen“ geeignet und habe eine katastrophale Außenwirkung nach sich gezogen. Malaschöwski hält seiner Partei auch vor, sich mit der Versteifung auf feste Frauenquoten selbst zu blockieren und dem politischen Nachwuchs nicht genügend Möglichkeiten zu bieten.

Widerspruchsfrei will Olaf Hennecke das nicht stehen lassen und verweist auf junge Parteimitglieder wie Nico Chrupalla oder Clemens Bien, die durchaus bereits Verantwortung trügen. Kai Brünen sekundiert, der Ortsverein habe seine Vorstellungen nicht zuletzt deshalb nur bedingt durchsetzen können, weil „wir uns seit anderthalb Jahren neu aufstellen.“ Das müsse sich jetzt ändern: „Wir brauchen Kontinuität und Manpower.“ Zu diesem Zweck sollen die Nachwuchssuche intensiviert und Bestandsmitglieder aufgefordert werden, sich aktiver einzubringen.

Die Wahlen verlaufen nach der Standpauke harmonisch

Harmonisch verlaufen an diesem Abend die Vorstandswahlen, alle Kandidaten kommen im ersten Wahlgang durch, die Ergebnisse fallen einstimmig oder nahezu einstimmig aus. Als neuer erster Vorsitzender übernimmt Olaf Hennecke, flankiert von der im Frühjahr eingetretenen Dröscheder Dorfsprecherin Monika Stockmann und dem Juso-Vorsitzenden und Kreistagsabgeordneten Nico Chrupalla als Stellvertretern. Kai Brünen, der sich mehr Zeit für seine Familie nehmen möchte, kandidiert nicht erneut und lässt sich stattdessen zum Bildungsbeauftragten wählen. Frank Barthelmes und Heinz Wrobel bleiben erster und zweiter Kassierer, Marco Cocco und Sahin Demirci übernehmen die Aufgaben des ersten und zweiten Schriftführers. Sechs Beisitzer kann der Ortsverein benennen, drei werden gefunden: Gerd Brauckmann, Gerd Westessen und Antonio Leone.