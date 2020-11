Letmather Galeristin veröffentlicht erstes Buch

Als sie allein zu Haus war und das Paket in den Händen hielt, sei das schon ein ganz besonderer Moment gewesen, sagt Petra Lukoschek. Und ein Tränchen der Rührung sei ihr dann über die Wangen gerollt, als sie ihr erstes Buch ausgepackt hatte.

Doch der Reihe nach. Es war 2015, als die Malerin und heutige Galerie-Inhaberin in ihrer Nachbarschaft in Hennen regelmäßig im Wald spazieren ging. „Eine bestimmte Eiche schien mich immer zu begrüßen. Ich fing an, sie zu berühren und spürte den Lebenssaft in mir. Der Wald begann, für mich lebendiger zu werden.“ Auch das Licht dort habe sie fasziniert und ihre Fantasie angeregt.

Parallel hatte sie in ihrem hauseigenen kleinen Atelier einen Gast, der eigentlich einen Baum mit einem schönen Himmel malen wollte. Ein Stein entstand auch noch. Als dieser Künstler dann aber, inspiriert von den vielen Elfenbildern im Atelier, dann auch noch zwei winzig kleine Elfen malte, die er und Petra Lukoschek spaßeshalber „Tunichtgut und Sorglos“ nannten, war der Startschuss gegeben.

„Ich saß irgendwann am Laptop und begann, einfach zu schreiben. Es floss wie von selbst, und die Geschichte bekam eine Struktur und die Wesen Charakter“, blickt die ­54-Jährige zurück. In WhatsApp-Sprachnachrichten trug sie einer Gruppe Freundinnen die ersten Textpassagen vor. Die Resonanz sei äußerst positiv und motivierend gewesen. Anders, als bei der Malerei – da kann sie vieles einfließen lassen beziehungsweise verarbeiten – gab es aber auch Zeiten, in denen Petra Lukoschek nicht an ihrer märchenhaften Geschichte für Erwachsene arbeiten konnte. „Es gab in unserem Dorf eine Zeit der kollektiven Trauer, wir waren alle in einer Art Schockstarre, als kurz nacheinander gleich mehrere Kinder gestorben sind“, erzählt sie.

Doch es habe auch immer Anlässe gegeben, die Elfen in neue Abenteuer zu schicken. „Ich glaube, es war immer die alte Eiche, die mich weiter inspiriert hat“, sagt die frischgebackene Schriftstellerin. Sie war während des ersten Lockdowns mit Blick auf ihre Galerie an der Hagener Straße, die ebenfalls „Tunichtgut und Sorglos“ heißt und die Petra Lukoschek mit Christoph Wieloch zusammen betreibt, zum Nichtstun verdammt: „Die Geschichte war dann an einem Punkt angekommen, an dem sie einen Schnitt braucht, kein absolutes Ende.“

Sie schickte ihr Manuskript an einen kleinen Verlag, der sich recht lange nicht zurückmeldete. Dann sei eine ebenso lange wie lieb geschriebene Mail zurückgekommen, dass derzeit keine neuen Projekte angenommen würde. Der Verlag lebe von Lesungen, die wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht stattfinden könnten. Doch der Inhaber gab ihr den Tipp, sich an den „tredition“-Verlag zu wenden, eine Art Dienstleister für Autoren, die ihre Bücher dann quasi selbst veröffentlichen. „Es war ein unbeschreiblicher Moment, als ich das Buch dann wirklich in Händen hielt“, gesteht Petra Lukoschek.

Für kommende Woche rechnet sie mit der endgültigen Veröffentlichung, noch besitzt sie nur ihr Probeexemplar. „Tunichtgut und Sorglos“ wird dann in allen Buchläden erhältlich sein, online kann es schon jetzt bestellt werden. Wer allerdings auch eine Fülle von malerischer Arbeit der Autorin darin erwartet, liegt falsch. Petra Lukoschek hat nur wenige Illustrationen und das Bild des Gast-Malers, das die Initialzündung der Geschichte war, einfließen lassen. Unter anderem sind Pusteblumen zu sehen – die eine besondere Rolle spielen.

„Tunichtgut und Sorglos“, ISBN 978 3-347-187002-3, hat 160 Seiten und kann ab sofort online, beispielsweise auf tredition.de, für 9,99 Euro bestellt werden.