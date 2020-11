An den Moment, als alles anders wird, kann sich Detlev Wieczorek noch genau erinnern. „Ich war auf dem Weg zum Baumarkt“, sagt er. Knapp zehn Jahre ist das her. Auf einmal scheint sich die Welt nur noch wie in Zeitlupe zu bewegen, scheint wie hinter „einem Glaskasten oder einer Art Käseglocke“ zu verschwinden, so zumindest beschreibt es der Letmather heute. Er fährt mit dem Auto an den Straßenrand, der Verkehr zieht an ihm vorbei. Er steht im Leben – und fühlt sich doch wie jemand, der außen vor ist. Irgendwie leer. Mittendrin, aber nicht dabei.

Die kurze Episode kann vielleicht sinnbildlich betrachtet werden für das, was Detlev Wieczorek da so kalt und unvorbereitet getroffen hat: eine Depression, sie begleitet ihn bis heute. Er ruft seine Frau an, die ihn abholt. „Alleine hätte ich es wohl nicht mehr nach Hause geschafft“, sagt er.

Man kann sich das nur schwerlich vorstellen, wenn man Detlev Wieczorek so vor sich sitzen hat. Wieczorek, 59 Jahre, ist das, was man hinlänglich als einen „Schrank“ bezeichnen würde. Er spricht langsam mit einem angenehmen sonoren Tonfall. Ein Typ zum Anlehnen würden vielleicht manche Frauen sagen, jemand, den so leicht nichts erschüttert.

Aus seiner Körperlichkeit hat Wieczorek früher Selbstbewusstsein gezogen. Viele Menschen machen das so. Gelernt hat er Maschinenschlosser, er hat Bodybuilding gemacht und Football gespielt. Einst wog er über 230 Kilo. „Doch wenn man merkt, wie verletzlich man ist, ist das alles Schall und Rauch.“ Denn die Arbeit, vielleicht auch der Sport, fordern ihren Tribut. Ein akutes Schmerzsyndrom, Rückenschmerzen, sechs Bandscheibenvorfälle – die Depression wirkt dabei wohl wie ein Brandbeschleuniger. Dass die Psyche auch Auslöser zahlreicher körperlicher Gebrechen sein kann, gilt inzwischen längst als erwiesen. Entscheidender Punkt aber, so vermutet der Letmather, war die Drogensucht von einem seiner beiden Söhne.

Auch bei Heike B., die lieber anonym bleiben möchte, lässt sich der Beginn ihrer Depression klar einkreisen. Das ist nicht immer so, manche trifft es schleichend. Die 55-Jährige sitzt beim Gespräch mit im Wohnzimmer von Detlev Wieczorek, die beiden kennen sich aus der Selbsthilfegruppe für Depressionen und Angstzustände „Panikschloss“, die Detlev Wieczorek zwei Jahre nach seiner Diagnose im Jahr 2012 gegründet hatte.

Auch bei ihr geht es schnell, allerdings ist der Auslöser ein plötzlicher, keine Aneinanderreihung von Umständen, die sich zu einer Überlast auftürmen. „Bis vor zwei Jahren hatte ich ein tolles Leben“, sagt sie. Eine „tolle Familie“. Einen Sohn aus erster Ehe. Dann verlässt sie ihr Mann. Ohne Ankündigung. Zwei Tage vor dem zweiten Hochzeitstag. Er gibt seinen Job auf und zieht nach Österreich. „Die Gründe weiß ich bis heute nicht.“ Auch sie spricht von Leere. „Ich wurde zum Eisklotz.“

„Man zeigt nicht gerne sein krankes Gesicht“

Von einem Tag auf den anderen habe sie „ohne alles“ dagestanden. „Nicht mal eine Krankenversicherung hatte ich.“ Inzwischen ist sie Busfahrerin. „Der Job tut mir gut.“

Der Job – das ist für Menschen mit Depressionen stets ein heikles Thema. „Man zeigt nicht gerne sein krankes Gesicht“, sagt Wieczorek. „Man sollte aber zumindest eine Vertrauensperson haben“, empfiehlt er. „Nicht alles rumschleppen, bis es eskaliert.“ Große Firmen hätten oft solche Angebote, kleine weniger.

„Man muss sich helfen lassen“, sagt Heike B., die ihre engsten Kollegen über ihre Krankheit informiert hat. „Manchmal fange ich grundlos an zu weinen.“ Positiv: Ihre Kollegen seien verständnisvoll.

Klinikaufenthalte, Ergo-, Beschäftigungs- und Gesprächstherapie, später die Selbsthilfegruppe – „wieder lernen, etwas für sich zu tun“, so umschreibt Detlev Wieczorek sein eigenes Mühen auf dem Weg zurück in ein einigermaßen normales Leben. Denn die Depression, sie bleibt, ist er überzeugt. „Aber man muss sich wehren. Man darf es nicht einfach geschehen lassen.“ Auch seine Frau ist ihm eine große Hilfe.

Struktur im Alltag sei wichtig, sagt Heike B., wohl der Grund, warum Arbeitslose besonders häufig an Depressionen leiden. „Ich zwinge mich rauszugehen, treffe Freunde, lenke mich ab.“

Die Selbsthilfegruppe – sie spielt bei beiden zudem eine besondere Rolle bei der Bewältigung ihrer Depression. Einmal die Woche trifft man sich, Detlev Wieczorek organisiert die Treffen, auch so ein Stück Struktur für ihn, aber eben auch für die anderen. Freundschaften seien entstanden. „Fast wie eine Familie“ fühle sich die Gruppe an.

„Die meisten sind nur 1,5 Zentimeter davon entfernt“

Schicksalsschläge, Krankheit, Überforderung, Mobbing, schlechte Beziehungen, Suizidgefahr oder Borderline-Erkrankung – die Gründe, warum Menschen die Selbsthilfegruppe von Detlev Wieczorek besuchen, sind vielfältig. Gut 50 Leute seien es seit 2012 gewesen, die gekommen sind. Einige kurz, andere sind noch von Beginn an dabei. „Wir sind hier aber keine Therapeuten, das ist klar“, zeigt er klar die Grenzen des Machbaren auf.

Trotz der unterschiedlichen Lebenswege der Gruppenteilnehmer ist Detlev Wieczorek sicher: Der zunehmende Arbeitsdruck, so glaubt er, sei ein maßgeblicher Auslöser für die Depressionen vieler.

Den „Chefs“ empfiehlt er, „öfter mal nach unten zu gucken“. Denn Depressionen, sie könnten im Grunde jeden treffen, meint er. „Die meisten sind nur 1,5 Zentimeter davon entfernt.“