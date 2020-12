Letmather Bushaltestellen werden barrierefrei

Letmathe. Die Stadt Iserlohn beginnt am heutigen Mittwoch mit dem barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im Bereich An Pater und Nonne/Brinkhofstraße.

Die drei Bushaltestellen und die über die Brinkhofstraße verlaufende Querungsstelle erhalten taktile Leitelemente für sehbehinderte und mobilitätseingeschränkte Bürger. Bei zwei der drei Bushaltestellen werden zudem erhöhte Bordsteine zum barrierefreien Einstieg erstellt. Die Arbeiten beginnen an der Bushaltestelle „Brinkhofstraße“ in Fahrtrichtung Iserlohn bzw. Lüdenscheid (südliche Straßenseite An Pater und Nonne, zwischen Hausnummern 24 und 28). Dafür muss der Gehweg komplett gesperrt werden. Um die Baustelle zu umgehen, können Fußgänger die gegenüberliegende Straßenseite und die Fußgängerampeln der Kreuzungen An Pater und Nonne/Brinkhofstraße sowie An Pater und Nonne/Hagener/Gennaer Straße nutzen. Der Ausbau dieser Haltestelle und erste Arbeiten an der Querungsstelle an der Brinkhofstraße sollen bis zum 18. Dezember fertiggestellt werden. Der motorisierte Verkehr kann die Baustelle passieren.

Im neuen Jahr folgen dann der Ausbau der Bushaltestelle „Brinkhofstraße in Fahrtrichtung Letmathe“ (nördliche Straßenseite An Pater und Nonne) sowie der Haltestelle „Auf dem Gerre“ in Fahrtrichtung Oestrich (östliche Straßenseite Brinkhofstraße). Neben dem barrierefreien Ausbau mit taktilen Leitelementen wird außerdem die Oberfläche der Busbucht „Brinkhofstraße“ erneuert.