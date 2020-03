Letmather Altenheime im Corona-Belagerungszustand

Foto: Michael May / IKZ

Letmathe. Corona vor den Toren – wie Seniorenwohneinrichtungen spätestens seit dem Kontaktverbot versuchen, sich vor der Pandemie abzuschotten.

Manches verkehren die Pandemiezeiten ins Gegenteil: Während sich Altenheime sonst über jeden Besucher freuen, werden die Einrichtungen spätestens seit dem ab Montag gültigen Erlass der NRW-Landesregierung festungsgleich abgeriegelt. „Wir müssen verhindern, dass das Virus ins Haus gelangt“, erklärt Wolfgang Eberz, Leiter des Altenzentrums St. Kilian der Diakonie Mark-Ruhr. Ein Besuchsverbot sei dort vorsorglich schon vergangene Woche ausgesprochen worden: „Zutritt haben nur noch Angestellte, die für den Betrieb unverzichtbar sind, vor allem Pflege- und Hauswirtschaftskräfte.“

Im Märkischen Seniorenzentrum wird sparsam mit Schutzmaterial umgegangen – die Leitung hofft auf Nachschub. Foto: Michael May / IKZ

Andere Mitarbeiter, etwa vom Sozialen Dienst, seien bis auf Weiteres freigestellt. Die Bewohner gingen „erstaunlich gut“ mit der Krise um, betont Eberz – seit Veranstaltungen und Besuche ausfallen, lebe die Beschäftigung miteinander auf. „Die sitzen im Atrium und spielen Brettspiele oder gehen im Innenhof spazieren.“ Eine besonders angespannte Atmosphäre nehme er nicht wahr, auch wenn der Fall von Würzburg zu denken geben müsse. Dort sind mindestens neun Menschen gestorben, nachdem der Covid-19-Erreger auf unbekanntem Wege ins Haus gelangte.

„Angst ist jetzt ein schlechter Wegbegleiter“, sagt Veronika Kaiser, die Leiterin des Diakoniezentrums Oestrich, das Besuche ebenfalls schon vorige Woche untersagt hat. „Wir sollten einen Riesenrespekt vor der Gefahr haben, aber besonnen und vernünftig damit umgehen.“ Natürlich gebe es Ängste, die seien bislang jedoch bei Angehörigen stärker ausgeprägt als bei den Bewohnern. In der Krise sei Vertrauen besonders wichtig: „Angehörige müssen darauf vertrauen können, dass wir uns gut um unsere Bewohner kümmern. Und auch wenn wir dabei besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, vertrauen wir grundsätzlich den Krankenhäusern, dass die uns keine Infizierten zurück schicken.“

Mit Schutzausrüstung musssparsam umgegangen werden

Für die Bewohner gehe es auch darum, dass der Alltag mit so viel Normalität wie möglich verlaufe. „Das Leben drinnen hat sich nicht verändert, abgesehen von den Gottesdiensten und Veranstaltungen, die nicht mehr stattfinden“, bringt es Veronika Kaiser auf den Punkt. Sorge bereitet ihr die Vorstellung, dass Desinfektionsmittel und Schutzkleidung ausgehen könnten. Vorerst sei genug vorrätig, aber was die Zukunft bringe, müsse man von Tag zu Tag beurteilen.

Bei allen Vorsichtsmaßnahmen bemüht man sich im Diakoniezentrum Oestrich um einen möglichst normalen Alltag. Foto: Michael May / IKZ

Im Märkischen Seniorenzentrum Letmathe habe sich die Situation nach „ersten Umstellungsschwierigkeiten“ eingespielt, berichtet Geschäftsführer Matthias Germer. Hier waren bis Montag noch Einzelbesuche einmal die Woche erlaubt. Bei den Angehörigen gebe es für die verschärften Maßnahmen „großes Verständnis“. Gruppenaktivitäten fänden nicht mehr statt, dafür habe man die individuelle Betreuung durch Mitarbeiter des Sozialen Dienstes intensiviert. Die Materialvorräte seien nicht darauf ausgelegt, langfristig davon zehren zu können. „Wir hoffen, dass wir einen Teil der FFP2-Atemmasken bekommen, wenn die Krankenhäuser mit den neuen Kontingenten versorgt sind“, sagt Germer. Bis dahin sei sparsamer Umgang damit geboten, zu dem die Einrichtungen auch von offizieller Seite angehalten würden: „Es rennen nicht ständig alle Mitarbeiter mit Mundschutz durch die Gänge.“

Bislang gibt es nach Angaben der jeweiligen Leiter in keiner der drei Einrichtungen Corona-Infektionen oder Verdachtsfälle, weder Patienten noch Mitarbeiter. Alle drei loben das Krisenmanagement und den Informationsfluss durch die Regierung und ihre jeweilige Trägerinstitution, mehrfach täglich gebe es Updates zur Lage. Für die Mitarbeiter sei die Krise teilweise belastend, so berichtet etwa Wolfgang Eberz von einer Flut telefonischer Anfragen von Angehörigen, auch wenn diese vollkommen nachvollziehbar sei. Man müsse hoffen, dass sich die Krise nicht allzu lange hinziehe: „Wenn das jetzt noch monatelang so geht, wird es deutlich schwieriger werden.“