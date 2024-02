Letmathe: Zwei weitere Fachgeschäfte schließen

Schweren Herzens gibt Inhaberin Tanja vom Hofe ihr Stoff- und Kurzwarengeschäft Stoffblume an der Hagener Straße 56 in Letmathe auf.

Letmathe. In der Einkaufszone an der Hagener Straße in Letmathe zeichnen sich zwei weitere Leerstände ab. Allerdings gibt es auch eine Neueröffnung.

Die Erosion im Einzelhandel in der Innenstadt von Letmathe geht weiter: Mit der Stoffblume und Schreibwaren Schäfers schließen zwei weitere inhabergeführte Fachgeschäfte an der Hagener Straße, nachdem bereits Jürgen Fentrop sein Geschäft für Bürobedarf und Schreibwaren aufgibt. Und die Textil-Service-Station 33 gibt den Teilbereich Schuhreparatur auf. Immerhin: An der Friedrich-Ebert-Straße gibt es mit einer Weinhandlung eine Neueröffnung..

Mit der Stoffblume hatte sich Tanja vom Hofe einen Traum erfüllt. 2014 in Hemer gründet, ist sie 2016 mit dem Geschäft für Stoffe, Borten und Bordüren, Knöpfe und Garn an die Hagener Straße in Letmathe umgezogen. „Es lief richtig gut. Die Kunden haben das Angebot super angenommen“, blickt die Inhaberin zurück. Deshalb folgte drei Jahre später der Umzug ins heutige Geschäftslokal an der Hagener Straße 41 und damit die Verdoppelung der Verkaufsfläche auf 155 Quadratmeter, verbunden mit einigen Investitionen. Doch dann kam Corona.

Nähen ist ein Hobby. Aber man braucht es nicht im alltäglichen Leben. Tanja vom Hofe - Inhaberin der Stoffblume

Die Pandemie mit all den Einschränkungen und Auflagen hat die Stoffblume dennoch überlebt. „Wir haben unseren Kunden Bestellungen nach Hause geliefert oder später, als das wieder erlaubt war, aus der Tür heraus verkauft“, berichtet Tanja vom Hofe. Zumal: Im Lockdown mit viel Zeit hätten viele das Nähen wiederentdeckt. Doch dann kamen der Ukraine-Krieg, die steigenden Energiekosten und die Inflation.

Die Nachfrage nach Stoffen und Nähartikeln „war wie abgerissen“. Diese Phase hat die Geschäfte der Stoffblume nachhaltig beeinträchtigt. Tanja vom Hofe ist enttäuscht, aber sie hadert nicht. „Nähen ist ein Hobby. Aber man braucht es nicht im alltäglichen Leben“, sagt sie. Wenn die Menschen wegen der gestiegenen Preise aufs Geld achten müssen, hätten andere Dinge Priorität. Und die Zeit zum Nähen fehle wieder da, wo ein Einkommen in der Familie nicht mehr reicht und die Partnerin jetzt auch arbeiten gehe.

Zum Sortiment der Kurzwaren der Stoffblume gehören auch unzählige Knöpfe jeder Art und Farbe.. Foto: Carsten Menzel / IKZ

Die Baustelle des Doppel-Kreisels, der die Hagener Straße nur wenige Meter vor ihrem Geschäft seit vergangenem Jahr abschneidet, will sie nicht als Begründung für den Umsatzrückgang heranziehen. „Das Geschäfts ist trotzdem erreichbar. Und selbst unsere Kunden aus Meinerzhagen oder Lüdenscheid sind, trotz der wegen der Rahmedetalbrücke gesperrten A 45 , immer noch zu uns gekommen“, erzählt sie.

Der Umsatzrückgang, aber vor allem „keine Prognose, wann es wieder besser wird“, ließen ihr keine Wahl. Am 15. Mai ist der letzte Verkaufstag. Danach will Tanja vom Hofe erst einmal „den Akku wieder aufladen“; die letzten Monate als Geschäftsfrau waren kräftezehrend. Über ihre berufliche Zukunft braucht sie sich indes keine Gedanken zu machen: Sie ist ausgebildete Pflegefachkraft, will in den alten Beruf zurückkehren – und hat da beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und eine Hintertür lässt Tanja vom Hofe einen Spalt weit offen: „Vielleicht gibt es ja in Zukunft nochmal mal eine Mini-Stoffblume ...“, denkt sie an die Anfänge, als sie das Geschäft nebenberuflich geführt hat, zurück.

Eines der ältesten Geschäfte in der Stadt

Ganz anders ist der Grund, warum Rudolf Gerbe das Schreibwarengeschäft Schäfers aufgibt. Er geht in den Ruhestand; einen Nachfolger, der das Geschäft übernehmen will, gibt es nicht. „Am 26. März ist der letzte Öffnungstag“, sagt Gerbe. Damit verschwindet eines der ältesten Geschäfte aus der Einkaufszone: 1888 von Johannes Schäfers gegründet, seit Anfang 1900 im Haus Hagener Straße 37. Seit 1999 ist Rudolf Gerbe alleiniger Inhaber und verkauft Schreibwaren und Bürobedarf. Die angeschlossene Druckerei im Haus – nicht zu verwechseln mit der Druckerei Geldsetzer und Schäfers in Oestrich – ist bereits seit Herbst dicht wegen Personalmangel.

Inhaber Rudolf Gerbe schließt sein Schreibwarengeschäft Schäfers an der Hagener Straße 37 . Letzter Verkaufstag ist 26. März. Foto: Carsten Menzel / IKZ

Noch ein Stück weiter die Hagener Straße in Richtung Letnetti-Platz hat Rainer Kaiser für seine Service-Station 33 (Textilreinigung, Schlüsseldienst und Schuhreparatur) einen Nachfolger gefunden, der das Geschäft weiterführt. Der Übergang erfolgt in den kommenden Monaten. Nur den Bereich Schuhreparatur wird es dann nicht mehr geben. „Die Textilreinigung und auch der Schlüsseldienst werden fortgeführt“, betont Inhaber Rainer Kaiser.

Kleiner Lichtblick: An der Friedrich-Ebert-Straße hat eine Weinhandlung eröffnet. Der Name des Geschäfts von Johannes Drees: „Juluis et Tiberius“.. Er bietet auch Weinverkostungen mit Essen an; dazu ist eine Voranmeldung notwendig.

