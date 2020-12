Letmathe-Graffiti gegen Leerstand an der Hagener Straße

Passanten werfen neugierige Blicke auf die leerstehenden Ladenlokale an der Hagener Straße 14, einige von ihnen bleiben sogar stehen, obwohl das nasskalte Wetter nicht gerade zum Verweilen einlädt. Einige sprechen die beiden Graffitikünstler bei ihrer Arbeit an. Schon vor ihrer Fertigstellung haben die Graffiti, die Paul (26) und Ole (33) in den vergangenen zwei Wochen gestaltet haben, viel Aufmerksamkeit erregt. Jetzt ist das Heimatpanorama, das den Kiliansdom, Haus Letmathe, die Lenne, die Dechenhöhle, das Bahnhofsgebäude sowie Pater und Nonne zeigt, fertiggestellt und symbolisch an die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) übergeben worden.

Die Dechenhöhle ist eines der Motive, das sich jetzt als Graffiti an der Hagener Straße findet. Foto: Vanessa Wittenburg / IKZ

Die Vorgeschichte: Seit rund zwei Jahren steht die Ladenfläche leer, die Schaufenster sind nach außen mit Papier zugeklebt. Über eine Anwohnerin wird der Kontakt mit Ole und Paul hergestellt. Schnell ist Ende Oktober ein kleines Treffen mit Pia Zimmermann von der WEG arrangiert, erste Ideen für diese Auftragsarbeit entstehen. „Die ersten Ideen der beiden Künstler waren auch echt toll, aber die Anwohner haben sich etwas gewünscht, das auch Letmathe zeigt“, erklärt Pia Zimmermann.

Also disponieren Paul und Ole um – am Ende steht ihr Entwurf, der jetzt die Fensterfront schmückt. „Das finden wir aber auch cool, da wir aus Letmathe kommen und die abgebildeten Orte natürlich gut kennen“, erklärt Ole, der im sozialen Bereich arbeitet und auch schon Workshops für Nachwuchs-Graffitikünstler angeboten hat.

Rund zehn Arbeitsstunden haben die beiden Graffitikünstler in das Motiv gesteckt – Graffiti ist für sie ein Hobby, dem sie nach ihrer Arbeit mit Schichtdienst nachgehen. Auch in der näheren Umgebung sind einige ihrer Werke zu sehen, aber auch in Hohenlimburg an der Elseyhalle. Die meisten ihrer Graffiti entstehen als Auftragsarbeiten, sagen die beiden Letmather. Entweder hat der Auftraggeber, der eine Fläche verschönern will, eine klare Idee, oder er gibt eine Richtung vor, und die beiden Künstler haben Gestaltungsspielraum. Sie freuen sich aber auch darüber, wenn jemand ihnen eine Fläche zur freien Gestaltung überlässt. „Unsere Mappen mit Ideen sind voll“, meint Paul. Ihre Kunst, die mittels Spraydosen extra für Graffiti an die Wand gebracht wird, hält dank einer AcrylHarz-Mischung bis zu zehn Jahre.

Freiflächen wichtigfür Jugendliche und Anfänger

Die beiden Graffiti-Künstler sind schon lange aktiv, seit zehn und 15 Jahren gestalten sie Graffiti. Sie finden es wichtig, dass vor allem für die Jugendlichen, die sich ausprobieren möchten, Freiflächen geschaffen werden, wie etwa am Dirtpark. Denn es sei immer besser, wenn sie sich an einem solchen Ort ausprobieren könnten, als etwa an der nächsten Garagenwand. „Es gibt noch viele Flächen, wo die Stadt das möglich machen könnte“, findet Ole. Er selbst hätte sich auch beworben, als Ideen für die Gestaltung der Lennepromenade gesucht worden. Eine Antwort habe er nicht bekommen – wie viele seiner Bekannten.

Mehr von Ole und Paul gibt es auf Instagram unter @sprueher94 zu sehen.