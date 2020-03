Erbe von Haus Letmathe – nicht alle Rätsel um „Fritz“ gelöst

Letmathe. Peter Trotier liefert weitere heimatkundliche Erkenntnisse und Korrekturen zum Leben von Fritz Overweg, der letzte Erbe von Haus Letmathe.

Nach unserem Bericht über die Rechercheergebnisse von Heimatforscher Hartwig Willmes über die Biografie von Friedrich „Fritz“ Overweg, der letzte Erbe von Haus Letmathe, hat sich ein weiterer Sachkundiger der Letmather Heimatgeschichte zu Wort gemeldet. Diakon Peter Trotier ergänzt unter Bezug auf ein Freiburger Adressbuch aus dem Jahr 1923, dass der damals 46-jährige Fritz Overweg dort als „Privatier“ gemeldet gewesen sei und schließt daraus, dass Overweg offenbar zunächst von seinem Privatvermögen leben konnte. In Adressbüchern aus den beiden folgenden Jahren tauche dann jedoch „Kaufmann“ als Berufsbezeichnung auf. „Die Inflation könnte sein Vermögen vernichtet haben. Offenbar hat er danach wieder arbeiten müssen“, schlussfolgert Trotier, und zwar entgegen der Familientradition nicht als Jurist. Ob und inwieweit Fritz Overweg nach dem Vorbild seines Vaters eine juristische Ausbildung genossen hat, wie Hartwig Willmes gemutmaßt hat, bleibt damit zunächst offen.

Adressbücher geben Hinweis auf gescheiterte Ehe

In jedem Fall scheint Overweg seine kaufmännische Tätigkeit nicht lange ausgeübt zu haben: Schon 1926/27 tauche in Adressbüchern stattdessen die Bezeichnung „Rentner“ auf, so Trotier weiter. Ebenfalls interessant: „Im nächsten Adressbuch ist Overweg nicht mehr verzeichnet, allerdings nun seine Frau Lili mit dem Vermerk ,Priv.’, auch in den folgenden Jahren wird nur noch sie als ,Haushaltungsvorstand’ geführt, 1929/30 werden zudem ihre Töchter verzeichnet. Die Ehe scheint gescheitert zu sein.“ Vor seinem ersten Aufenthalt in der Heil- und Pflegeanstalt Warstein sei Fritz Overweg bereits in einer ähnlichen Einrichtung im badischen Illenau behandelt worden, gehe aus einer Patientenakte im Freiburger Staatsarchiv hervor. Einsicht in noch vorhandene Illenauer und Warsteiner Patientenakten könnten genauere Erkenntnisse dazu liefern, wie lange Fritz Overweg tatsächlich in der Anstalt in Warstein beschäftigt war, hofft Peter Trotier.

An einigen Details unseres ersten Artikels nimmt Trotier außerdem Korrekturen bzw. Ergänzungen vor. So sei nicht Fritz Overweg zweimal verheiratet gewesen, sondern nur seine Frau Helene, genannt „Lili“, die zuvor mit Eduard Woldsen verheiratet war. Diese habe zwei Töchter mit in die Ehe gebracht: Hedda und Helga. Wann genau Overweg nach Freiburg verzog, kann auch Peter Trotier nicht genau datieren. In jedem Fall macht er darauf aufmerksam, dass in der Besitzerreihe von Haus Letmathe zwei Stationen unerwähnt geblieben bzw. nicht korrekt zugeordnet worden sind. So ging das Erbe 1876 zunächst auf Fritz’ Vater August Overweg über, von dem die Immobilie 1909 auf seinen Sohn überging. Und als sich die Fürstenfamilie Bentheim-Tecklenburg 1971 von Haus Letmathe trennte, war es nicht mehr der (inzwischen verstorbene) Fürst Adolf persönlich, sondern dessen Sohn Moritz Casimir, der den Verkauf vornahm.

Zwei Veranstaltungen des Geschichtskreises entführen demnächst in die Vergangenheit Letmathes. Hartwig Willmes referiert am Donnerstag, 12. März, zur Papierfabrik „Lennemühle“ und am Donnerstag, 16. April, zum heutigen Altenheim an der Oeger Straße, einst im Besitz der Unternehmerfamilie Ebbinghaus. Die Vorträge beginnen jeweils um 18.30 Uhr im Kolpinghaus.