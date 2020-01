Letmathe. In der Kaiserzeit entsteht in Letmathe die erste weiterführende Schule. Von humanistischen Idealen ist der Lehrplan nicht geprägt.

Kriegstauglich, kaisertreu – Erziehung an der Mittelschule

Das Gebäude der Realschule an der Von-der-Kuhlen-Straße ist trotz zahlreicher Um- und Anbauten auf 100 Jahre alten Fotografien der einstigen „Mittelschule“ wiederzuerkennen. Würde man Lehrpläne von damals und heute vergleichen, sähe die Sache wohl anders aus – freie Entfaltung der Persönlichkeit war im Deutschen Kaiserreich ebensowenig angesagt wie Geschlechtergerechtigkeit.

Der Letmather Geschichtskreis erforscht die lokale Schulhistorie und die Heimatzeitung präsentiert ausgewählte Ergebnisse. Zuletzt ging es um die ersten urkundlich belegten Dorfschulen im frühen 18. Jahrhundert, die eng mit der Entwicklung der katholischen und, ab 1875, der evangelischen Gemeinde verbunden sind.

Bis zur Wende zum 20. Jahrhundert gibt es in Letmathe keine weiterführende Schule. Im Kaiserreich gilt eine allgemeine Schulpflicht, mit leichten regionalen Unterschieden. Hier, im Königreich Preußen, besuchen Kinder in der Regel zwischen dem sechsten und 14. Lebensjahr die Volksschule, vorgeschrieben sind acht Jahre. Der Begriff „Volksschule“ ist seit Beginn des 19. Jahrhunderts belegt, da in der Regel die Kirchengemeinden als Träger fungieren, ist auch die Bezeichnung Gemeindeschule üblich. Anders als heute bedeutet die Besuchspflicht freilich nicht, dass der Staat die Kosten der Primärbildung vollständig übernimmt – die Eltern müssen ein Schulgeld entrichten, von dem auch die Lehrer bezahlt werden.

Lehrer war im Kaiserreich kein einträglicher Beruf

Deren Entlohnung variiert je nach Ort und Schulgröße, aber: Lukrativ ist die Tätigkeit zu dieser Zeit nicht. Viele Lehrer erhalten kaum mehr als Kost und Logis. Hoch angesehen sind sie ihrer Bildung, nicht ihres Einkommens wegen, und weil sie die staatliche Autorität repräsentieren. Der Schulpflicht liegen nämlich weniger humanistische als praktische Motive zugrunde: Sie soll staatstreue Bürger hervorbringen, gesund genug, damit die Jungen später im Militär dienen (daher ist für sie der Sportunterricht von großer Bedeutung) und die Mädchen Kinder zur Welt bringen und häusliche Arbeiten verrichten können.

Die Gemeinden stellen ihrerseits sicher, dass die Kinder Religionsunterricht in der jeweiligen Konfession erhalten. Vor der Einführung der Schulpflicht ist Kinderarbeit weit verbreitet, Krankheiten und Analphabetismus schwächen letztlich auch die Schlagkraft der kaiserlichen Truppen.

I

Sechs Klassenzimmer, Zeichensaal, Physikraum, Turnhalle: Das neue Gebäude der Mittelschule, eingeweiht 1914, war gut ausgestattet. Heute gehen hier Realschüler zum Unterricht. Foto: Geschichtskreis Letmathe / IKZ

m Zuge der Industrialisierung, die Letmathe wachsende Bevölkerung und Wirtschaftskraft beschert, steigt der Bedarf an höher qualifizierten Arbeitskräften und damit der Anspruch an das heimische Bildungsangebot. Eine weiterführende Schule soll her, was erhebliche Herausforderungen schon in der Planung mit sich bringt, wie ein Schreiben der Abteilung für Kirchen und Schulwesen der Königlichen Regierung vom 23. September 1903 belegt. Bestehende Verwaltungsstrukturen müssen dafür aufgebrochen werden, das neue System sieht eine Schulkommission und einen konfessionellen Schulvorstand vor.

Die neue Bildungseinrichtung ist als paritätische Mittelschule angelegt, will heißen: Der Rektor sowie der ranghöchste Lehrer sollen katholisch, der zweite Lehrer evangelisch sein und die übrigen Lehrer sollen zu gleichen Teilen beide Konfessionen repräsentieren. Nicht unähnlich späterer Realschulen haben Mittelschulen in dieser Zeit durchaus die Funktion, sozialen Aufstieg durch Bildung zu ermöglichen. Sie dienen aber auch als Flaschenhals und beschränken den Zugang zum Gymnasium, den die gesellschaftliche Elite eifersüchtig hütet. Nur etwa zehn Prozent der Schüler kommen in diesen Genuss.

Der Besuch der Mittelschule kam Eltern teuer zu stehen

Schon für die Aufnahme an der Mittelschule, die im Mai 1905 zunächst mit 46 Schülern in einem unbenutzten Klassenraum der evangelischen Volksschule ihren Betrieb aufnimmt, ist eine Aufnahmeprüfung erforderlich. Zudem müssen einheimische Familien eine stattliche Jahresgebühr von 300 Reichsmark aufbringen, bei der Aufnahme werden weitere zehn Mark für die Schulbibliothek fällig. Für auswärtige Schüler kostet der Besuch sogar 450 Mark im Jahr.

Ein Jahrgang der Mittelschule um 1910, vor der Fassade des ersten Schulgebäudes an der heutigen Reinickendorfer Straße. Foto: Geschichtskreis Letmathe / IKZ

Der erste Rektor ist Emil Metzger, als erster Lehrer tritt Heinrich Brinckmann seinen Dienst an. 1906 können Schüler und Lehrer einen Neubau an der Wilhelmstraße (heute Reinickendorfer Straße) beziehen. Die Mittelschule wächst stetig, 1908 sind es bereits 74 Schüler – ausschließlich Jungs. Das ändert sich im Februar 1909: „Gegen den Willen vieler Letmather Bürger”, wie es in einer Schriftquelle heißt, werden Mädchen im Alter von zehn bis 13 Jahren an der Schule zugelassen. Frauen dürfen übrigens prinzipiell unterrichten, werden allerdings schlechter bezahlt. Zudem dürfen die „Fräuleins“ seit einem Ministerbeschluss aus dem Jahr 1880 nicht heiraten, andernfalls wird ihnen gekündigt. Aufgehoben wird das Zölibat für Lehrerinnen erst mit der Weimarer Reichsverfassung von 1919.

Die Letmather Mittelschule wächst bis zu Vorabend des Ersten Weltkriegs weiter, und auch das Gebäude an der Wilhelmstraße wird zu klein. Für den Bau einer größeren Schule an der Von-der-Kuhlen-Straße, der im Januar 1914 eingeweiht wird, setzt sich der Amtmann Schnitzler vehement ein, die Pläne stammen von Amtsbaumeister Bornemann. Das neue Gebäude, die architektonische Grundlage der heutigen Realschule, verfügt über sechs Klassenzimmer, einen Zeichensaal, einen Physikraum, eine Turnhalle sowie Lehrer- und Rektorzimmer. Ranghöchster Ehrengast bei der Einweihung ist der Landrat Nauck, in der Einladung zum Termin um 11 Uhr wird um „Gehrock und Zylinder“ gebeten.

Schüler und Lehrer kämpfen im „Großen Krieg“, 27 fallen

Als im August der „Große Krieg“, wie ihn die Zeitgenossen nennen, ausbricht, wird deutlich, was der Kaiser in seinen Untertanen sucht: Soldaten. Nicht nur die drei ältesten Jahrgänge werden nach und nach eingezogen, auch die Lehrer werden für unterschiedlich lange Zeiträume zum Militärdienst abkommandiert. 27 Schüler der Letmather Mittelschule lassen an der Front ihr Leben. Zwar sichert ein ministerialer Erlass im April 1915 den Fortbestand der Schule, der reguläre Betrieb kommt jedoch zum Erliegen.

Das liegt auch am Niedergang des Reichs im Laufe des Krieges, in dessen Folge Schulkinder unter anderem für die Produktion von Textilien, Sammlung von Altmetall und für die Werbung für Kriegsanleihen instrumentalisiert werden. Die unbedingte Kaisertreue, zu der die Schule den Nachwuchs erziehen soll, findet 1917 sichtbaren Ausdruck: Der Schriftzug „Kaiser Wilhelm Schule“ wird am Portal angebracht. Als das Regime ein Jahr später zusammenbricht und der Krieg endet, werden die Lettern eilig entfernt – offiziell wird der Name aber erst 1925 geändert, und zwar in „Öffentliche Mittelschule zu Letmathe“. Es soll nicht die letzte Umbenennung bleiben.