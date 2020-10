Kriegsgräber in Letmathe – Abschluss einer langen Recherche

Letmathe. Der Heimatforscher Peter Trotier veröffentlicht die Ergebnisse seiner Forschungen zu Kriegsgräbern auf Letmather Friedhöfen.

Die Bäume habe die meisten ihrer Blätter abgeworfen. Im November wird am Volkstrauertag wieder den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Und in der neuen Ausgabe der „Hohenlimburger Heimatblätter“ erscheint ein Aufsatz des Diakons und Heimatforschers Peter Trotier unter dem Titel: „75 Jahre nach Kriegsende. Erinnerungsorte auf Letmather Friedhöfen.“ Über Monate hat Trotier zu den Gräbern von Soldaten und anderen Kriegsopfern recherchiert, nachdem er im Pfarrarchiv eine Liste mit 33 Namen entdeckt hatte.

Die Identität der Toten aus der Sowjetunion wird sich wahrscheinlich nie feststellen lassen. 27 von ihnen wurden hier anonym verscharrt. Foto: Alexander Barth / IKZ

Namen von Menschen, die zwischen 1941 und 1945 auf dem heutigen Friedhof Dümpelacker (vormals Neuer katholischer Friedhof) auf einer „Kriegsgräberstätte“ beigesetzt worden sind. Dort stehen in einer langen Reihe, durch weiße Mauern und Hecken etwas verborgen, 39 Steinkreuze. Beim Abgleich mit der Liste aus dem Pfarrarchiv, die bereits handschriftliche Ergänzungen enthält, stieß der Diakon bald auf Ungereimtheiten und begann seine Recherche. Nach dem Bericht in der Heimatzeitung im Mai meldeten sich bei ihm einige Bürger, die bei der Aufklärung helfen wollten, erzählt Peter Trotier. „Viele der offenen Fragen waren auch so nicht mehr zu beantworten“, bedauert der Heimatforscher, der sich nichtsdestotrotz über jeden Hinweis freut.

Bei seiner Spurensuche hat sich Trotier neben dem Sterbebuch der Gemeinde St. Kilian auf Standesamtseinträge der Städte Letmathe, Iserlohn und Schwerte, aber auch auf diverse Unterlagen aus dem Stadtarchiv gestützt. Auf dem Dümpelackerfriedhof ruhen auf einem Feld westlich der Kreuzreihe weitere Kriegstote, ein unscheinbares Areal im Südwesten ist zum Grab von 27 Menschen sowjetischer Herkunft geworden, die hier anonym verscharrt wurden. Peter Trotiers Recherche führte auch ins europäische Ausland: Nur wenige der überwiegend jungen Männer, die am Dümpelacker ihre letzte Ruhe fanden, stammten aus Letmathe. Manche waren Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter, nicht nur aus der ehemaligen Sowjetunion, sondern zum Beispiel auch aus Frankreich.

Italienische Kriegsgefangenehatten es als „Verräter“ schwer

Noch heute sind Spuren der Opfer zu finden Auf dem Friedhof Dümpel­acker ruhen etwa 75 Opfer des Zweiten Weltkriegs. 27 namenlose Toten stammen aus der ehemaligen Sowjetunion. Die übrigen waren teilweise deutsche Soldaten, andere waren Kriegsgefangene aus Osteuropa, Frankreich und Italien. Einige waren Letmather: Josef Tolksdorf (1920-1944), Heinrich Anton Gräve (1917-1944), Franz Ackermann (1907-1945), Franz Neumaier (1928-1945) und Paul Friedrich Hillebrand (1925-1944). Manchen von ihnen wird in der Gedächtnis­kapelle in St. Kilian gedacht. In Iserlohn ruhen laut dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 345 Opfer des Zweiten Weltkriegs, in Sümmern sind es demnach 19 und in ­Hennen 18 Tote. Tausende Zwangsarbeiter haben in Iserlohn in der Zeit des Nationalsozialismus unter harten Bedingungen gelebt, Schätzungen zufolge waren es dort im August 1944 etwa 3000. Die „Hohenlimburger Heimatblätter“ sammeln Beiträge von Heimatforschern aus einem Einzugsgebiet von Hagen bis Iserlohn. In Letmathe sind die Hefte am Kiosk des Cafés „Bahnsteig 42“ erhältlich.

Aus Italien stammten der Mechaniker Bruno Lasagna und der Hilfsarbeiter Lino Barbiero. Beide kamen offenbar 1943, nach dem Sturz des mit Adolf Hitler verbündeten Diktators Benito Mussolini, nach Deutschland. Dort wurden sie „als Verräter angesehen und deshalb besonders schlecht behandelt“, schreibt Trotier und bezieht sich dabei auf eine seiner Quellen. Bruno ­Lasagna aus San Vito wohnte in der Grüne und starb im November 1944 mit 22 Jahren an einer Blinddarmentzündung. Lino Barbiero aus Padua arbeitete in einem Lager des Bauunternehmers Heinrich Göke, wo ihn ein Betriebsunfall sechs Wochen später, kurz nach Weihnachten 1944, das Leben kostete. Genickbruch und Oberschenkelbruch sind als Todesursache angegeben, am 16. Dezember war er 21 Jahre alt geworden. Sein Schicksal ist kein Einzelfall, wie Trotier schreibt: „Besonders gefährlich war offensichtlich die Arbeit im Bereich der Reichsbahn, die mehrere Todesopfer unter den jungen Männern forderte.“ Nachdem Italien zum Kriegsgegner geworden war, gerieten insgesamt um die 600.000 Italiener in deutsche Gefangenschaft.

Peter Trotier erwähnt in seinem Aufsatz auch 53 Kriegstote, die auf den evangelischen Friedhof in Letmathe liegen. Seine akribischen Recherchen gelten aber dem Dümpelackerfriedhof, wo er versucht, jeder nachträglichen Umbettung und Rückholaktion auf den Grund zu gehen. Wert legt er auf die Feststellung, dass längst nicht alle der dort Bestatteten Angehörige der Wehrmacht waren, auch wenn viele von ihnen im Marienhospital gestorben sind, das die Nazis beschlagnahmt und zum Lazarett umfunktioniert hatten. Der vollständige Aufsatz ist in der Ausgabe 11/2020 der „Heimatblätter“ zu lesen.