Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede stimmt auf Advent ein

Oestrich. Die Evangelische Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede lädt ein.

„Neben dem Gottesdienst zum ersten Advent am Sonntagmorgen um 10 Uhr in der Kirche Oestrich wollen wir uns in besonderer Weise der Adventszeit nähern. Am Vorabend, also am Samstag, 28. November, treffen wir uns um 17 Uhr an der alten Kapelle auf dem Oestricher Friedhof; stellen uns bewusst der Dunkelheit; verabschieden uns vom alten Kirchenjahr – und mit ihm vielleicht auch von manchem, was wir erlebt haben. Schweigend geht es zu Fuß zur Kirche Oestrich, wo wir uns behutsam mit einer Andacht auf die Zeit des Advents einstimmen: vom Dunkel ins Licht!“, heißt es in der Ankündigung.