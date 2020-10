Keine Grünabfälle in die Laubkörbe werfen

„Die Laubkörbe werden sehr gut angenommen“, sagt Marc Giebels, Pressesprecher des Stadtbetriebs Iserlohn-Hemer (SIH). So gut, dass schon wieder Wünsche laut werden, noch mehr der Gitterboxen am Straßenrand aufzustellen, in denen Anwohner bequem das derzeit anfallende Laub auf den Gehwegen vor ihren Häusern entsorgen können.

Aus 30 wurden schnell 100 Laubkörbe

Weitere Körbe seien aber nicht geplant, sagt Giebels. Die Kapazitäten des SIH seien bei diesem wohlgemerkt zusätzlichen Service restlos ausgeschöpft. 2017 hatte der Stadtbetrieb mit dem Angebot begonnen und zunächst 30 Körbe in Letmathe, Iserlohn und Hemer aufgestellt. Damit sollte auch unterbunden werden, dass das Laub von den Gehwegen einfach auf die Straße geblasen oder gekehrt wird, da sonst die Straßeneinläufe verstopfen und Überschwemmungen die Folge sein können. Mit großem Erfolg, denn schon damals kam der Service so gut an, dass die Anzahl der Körbe nach und nach auf 100 ausgebaut wurde – in Letmathe mit Standorten an der Lindenstraße, Am Haus Letmathe, an der Berliner Allee, der Lessingstraße, der Hagener Straße, am Waldstadion, an der Overwegstraße, der Friedensstraße, der Wiesenstraße, der Rosenstraße (Hausnummern 35 und 60) und der Brabeckstraße.

Körbe werden regelmäßig ausgesaugt

100 Körbe, die in der Herbstzeit regelmäßig von den Mitarbeitern des Stadtbetriebs angefahren und ausgesaugt werden. Erschwert, so Giebels, werde die Arbeit auch dadurch, dass auch Grünabfälle mit Ästen und Totholz in den ausschließlich für Laub von den Gehwegen bestimmten Körben entsorgt würden. „Das passiert nicht allzu häufig, leider aber immer wieder“, sagt Marc Giebels. Und dann führe es zu Verstopfungen der Laubsauger, was die Arbeit unnötig erschwere. Deshalb erinner der Stadtbetrieb nochmals daran, keine anderen Grünabfälle aus dem eigenen Garten in die Laubkörbe zu werfen.