Katrin Rutenbeck – neue Konrektorin der Realschule Letmathe

Katrin Rutenbeck hat ihre erste Heimat in Breckerfeld, in Letmathe unterrichtet sie schon seit rund 20 Jahren.

Letmathe. Mit der 50-jährigen Lehrerin für Deutsch und Geschichte hat sich eine interne Bewerberin als neue stellvertretende Schulleiterin durchgesetzt.

In normalen Zeiten hätte es wohl eine kleine Feier gegeben, vielleicht eine Rede in der Aula vor der Schülerschaft. Anfang November ist der Posten der stellvertretenden Leiterin der Realschule Letmathe jedoch hygienisch und ohne großes Aufheben neu besetzt worden.

Die Neue ist eine alte Bekannte: Katrin Rutenbeck unterrichtet schon seit rund 20 Jahren Deutsch und Geschichte an der Realschule. Angefangen, verrät die 50-Jährige aus Breckerfeld, hat sie ihr Lehramtsstudium an der Universität Bochum eigentlich mit Mathematik. Einen ähnlichen Wechselkurs habe es bei ihrem Berufswunsch nie gegeben, erklärt sie: „Ich wollte immer schon andere teilhaben lassen an dem, was ich verstanden habe. Ich gehe gern mit Menschen um und finde es großartig, Kindern beim Aufwachsen zuzusehen.“

Die Pädagogin hat selbst drei Söhne großgezogen und dabei als Mutter eine wichtige Erkenntnis gewonnen, die ihr auch in der Schule von Nutzen ist: „Das was man erzieherisch rein packt ist nicht unbedingt das, was wieder rauskommt. Meine Söhne haben die selbe Erziehung genossen, trotzdem haben sie sich unterschiedlich entwickelt.“ Außerdem werde man toleranter, wenn man nach den Erfahrungen als Kind im eigenen Elternhaus die Erziehungssituation von der anderen Seite kennenlerne – und die sei deutlich komplexer, als sie sich das früher vorgestellt habe: „Man versteht so besser, warum Eltern Beruf und Erziehung nicht immer sofort perfekt zusammen hinkriegen.“

Neben ihrem Lehrberuf ist Katrin Rutenbeck politisch aktiv und engagiert sich seit vielen Jahren im Stadtrat ihrer Heimatgemeinde Breckerfeld, wo sie Vorsitzende einer Wählergemeinschaft ist. Dass ihre Amtszeit mitten in der Krise beginnt, nimmt die neue Konrektorin gefasst zur Kenntnis: „Das wird uns noch den Rest des Schuljahres beschäftigen. Der Beruf ist durch Corona herausfordernder geworden, aber Spaß macht er immer noch.“