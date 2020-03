Alte Fotos und Textbücher liegen ausgebreitet auf dem Tisch, weitere Fotoalben werden herumgereicht und die eine oder andere Anekdote wird zum Besten gegeben. Die 13 Mitglieder des Theatervereins Volksbühne Grürmannsheide, die sich am vergangenen Donnerstag im Vereinsheim in Oestrich trafen, schwelgen in den Erinnerungen an früher. „Hier steht es offiziell: Der Verein wurde am 3. Juli 1919 gegründet“, sagt Paul Teworte und deutet auf die Widmung im Gründungsbuch. Der Theaterverein Volksbühne Grürmannsheide nähert sich mit großen Schritten dem 100-jährigen Jubiläum.

Die Feier für diesen Meilenstein findet bereits am 11. Mai statt, doch allzu groß wird diese nicht ausfallen. „Wir wollen hier im Vereinsheim feiern. Es wird aber auf ein gemütliches Beisammensein hinauslaufen. Dafür werden die aktiven und passiven Mitglieder angeschrieben und eingeladen“, sagt Schriftführerin Katja Gocz.

Die Zukunft des Vereins hängt vom Nachwuchs ab

Der fehlende Nachwuchs ist für den Verein ein großes Problem. Seit April 2017 ist es der Schauspielgruppe organisatorisch nicht mehr gelungen, den Saalbau in Letmathe mit einem Theaterfest zu bespielen. Dabei gehören gerade diese Auftritte zu den Highlights der Mitglieder. „Ich kann mich an ein Jahr erinnern, da hatten wir zwei Tage hintereinander, Samstag und Sonntag, ausverkauftes Haus im Saalbau mit jeweils 400 Gästen“, schwärmt Katja Gocz. Auch von außerhalb bekommt die Theatergruppe immer noch positives Feedback und wird nach den nächsten Spielterminen gefragt. Doch ohne jungen Nachwuchs, der nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne mit anpackt, wird es keine neuen Auftritte geben. Die übrig gebliebenen Mitglieder vermissen die Theateraufführungen. Zwar beleben die gemeinsamen Fahrten und die Winter- und Sommerwanderungen weiterhin das Vereinsleben, doch das Theaterspielen wollen alle wieder aufleben lassen. „Wir brauchen unbedingt neue Mitglieder, am besten im Alter zwischen 18 und 68 Jahren, die auch neue Ideen in den Verein mit einbringen“ erklärt die Schriftführerin. Sie fügt hinzu: „Wir brauchen zudem auch kräftige Männer, die mit anpacken können.“

Schaut man in die Runde, fällt sofort auf, dass die Frauen in der Überzahl sind. Das war nicht immer so, denn Frauen dürfen erst offiziell seit 1970 dem Verein beitreten. Zuvor durften die Damen zwar auch mitspielen und mitarbeiten, doch an den Versammlungen durften sie nicht teilnehmen. Damit die Frauen bei Unfällen auf der Bühne jedoch auch versichert waren, wurden sie schließlich offiziell in den Verein mit aufgenommen.

Seitdem sie nicht mehr aktiv sind, finden die Treffen nur noch ein Mal im Monat statt. Doch aufgeben möchte keiner der verbleibenden Mitglieder, denn sie alle hängen an ihrem Verein und möchten ihn aufrecht erhalten. „Man muss mit Herzblut dabei sein“, ergänzt Katja Gocz. Und dass viel Herzblut in den letzten 100 Jahren hineingeflossen ist, sieht man nicht nur an dem Vereinsheim, das sie eigenhändig aus einem ehemaligen Schweine- und Pferdestall zu einem gemütlichen Versammlungsort mitten in Oestrich umbauten.

Der Theaterverein lebt von seinen Ersparnissen

Als fester Bestandteil der Appeltatenkirmes gestalteten die Laienschauspieler mit einem rund zweieinhalb stündigen Programm den bunten Montag aktiv mit. Für den Verein war die Kirmes zusätzlich lange Zeit das größte Standbein. Doch ohne die Kirmes und die Theaterfeste steht die Zukunft des Vereins derzeit unter keinem guten Stern. Ab nächstes Jahr müssen unbedingt neue Einnahmequellen vorhanden sein. „Derzeit sieht es nicht danach aus, als ob wir irgendwann eine 200-Jahr-Feier haben werden“, sagt Katja Gocz.