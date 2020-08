Jetzt anmelden für das Instrumentenkarussell

Letmathe. Für alle Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren bietet die städtische Musikschule ab September das „Instrumentenkarussell“.

Dort können die Kinder bis Anfang Dezember verschiedene Instrumente unter Anleitung der Fachlehrer ausprobieren und kennenlernen. Die vorgestellten Instrumente sind in der Zweigstelle Letmathe (Von-der-Kuhlen-Straße 14), vom 1. September bis 1. Dezember, immer dienstags von 14 bis 14.50 Uhr: Gitarre, Cello/Kon­trabass und Querflöte. Die Kurskosten betragen dank eines Zuschusses der Musikschul-Förder­stiftung fünf Euro pro Unterrichtstermin einschließlich Instrumentennutzung. Anmeldungen werden per E-Mail an musikschule@iserlohn.de oder per Fax an 02371/ 217-1958 entgegen genommen.