Iserlohnerin gewinnt Gutschein für Dreyer & Companies

Letmathe. Martina Koepke aus Iserlohn räumt beim Nikolaus-Gewinnspiel der Heimatzeitung ab. Das macht sie mit dem Gewinn.

Die Zeit, bis der Redakteur endlich einen Parkplatz in der Letmather Innenstadt gefunden hat, hat sich Martina Koepke gut vertreiben können. Sie warf schon einmal einen Blick auf die neusten Kollektionen und Teile, die Petra Dreyer, Inhaberin von „Dreyer & Companies“, in ihrem Laden an der Hagener Straße so hängen und liegen hat. Da war es auch kein Problem, dass die Parkplatzsuche ein paar Minuten länger gedauert hat.

Martina Koepke kann hier bei Dreyer & Companies demnächst mal so richtig ausgiebig shoppen gehen. Die 58-Jährige aus Iserlohn hat nämlich beim Nikolaus-Gewinnspiel der Heimatzeitung einen 150-Euro-Gutschein von dem Letmather Bekleidungsgeschäft gewonnen. Dazu gratulierten Inhaberin Petra Dreyer und IKZ-Medienberaterin Sabine Kretschmer mit einem Blumenstrauß.

Schon oft mitgemacht, aber jetzt erstmals gewonnen

Seit vielen, vielen Jahren sei sie schon Leserin der Heimatzeitung, habe auch immer mal wieder an Gewinnspielen teilgenommen – geklappt hat es allerdings nie. Bis jetzt. Doch Martina Koepke hat mit dem Gutschein gar nicht vor, sich selbst neu einzukleiden, viel mehr möchte sie jemand anderem damit eine Freude zu Weihnachten machen – wem, das kann natürlich noch nicht verraten werden. Diejenige darf sich auf jeden Fall auf kräftige Farben und Hosen, Röcke und Oberteile mit Leo-Prints freuen: Laut Petra Dreyer die aktuellsten Trends.