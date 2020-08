Iserlohner Baurat: „Stadtplanung ist kein Kurzstreckenlauf“

Oestrich. Die SPD hat den Sachstand der städtischen Projekte in Oestrich bei einem Ortstermin mit Verwaltungsvertretern erörtert.

Am Sonntag hätte der Spatenstich für die Neugestaltung des Herbert-Nolte-Platzes erfolgen sollen. Aus diesem Anlass haben Vizebürgermeister Michael Scheffler und Bürgermeisterkandidat Martin Luckert als Vertreter der heimischen SPD bei einem Ortstermin mit Stadtbaurat Thorsten Grote und Stadtplaner Sebastian Matz den Stand der Dinge erörtert.

Dass der Umbau erneut auf Eis gelegt ist, erklärt Grote mit dem Zusammenspiel von zwei Faktoren: Die „völlige Veränderung des gesamten Marktes im Bereich Hoch- wie Tiefbau“ und der Umstand, dass die Stadt hier mit Fördermitteln arbeitet. „Wir schätzen die Kosten auf der Basis von Erfahrungswerten“, erläutert der Stadtbaurat das übliche Vorgehen; dieser Schätzwert wird dann im Förderantrag angegeben. Bei der anschließenden Ausschreibung der Aufträge muss die Verwaltung das günstigste qualifizierte Angebot annehmen. Sie darf mehr ausgeben als veranschlagt, wenn alle vorliegenden Angebote teurer sind – allerdings nur in einem Rahmen von maximal 15 Prozent.

Das habe in diesem Fall nicht ausgereicht, berichtet Grote – die Preisentwicklung am Markt sei derzeit schwer kalkulierbar. Im Ergebnis sei nur der Ausweg geblieben, den Förderantrag zu überarbeiten und die Ausschreibung neu zu starten.

Es passiert doch etwas in Oestrich

Die Verwaltung mache es sich nicht einfach, betonte der Stadtbaurat: „Wir nehmen Rücksicht auf die Jubiläumsfeier, und wir wollen etwas wirklich Gutes hier schaffen, mit dem die Menschen in Oestrich zufrieden sind und das auch 50 Jahre hält.“ Die substanzielle Bürgerbeteiligung nehme ebenfalls viel Zeit in Anspruch. Man hätte auch schneller etwas am Dorfplatz machen können, dann hätte man sich aber mit oberflächlichem Flickwerk zufrieden geben müssen. „Ich sage immer: Stadtplanung ist kein Kurzstreckenlauf.“ Dass die Bürger dabei die Geduld verlieren, könne er persönlich nachvollziehen: „Im Grunde können wir die zeitlichen Erwartungen nie erfüllen.“

Wie Sebastian Matz referierte, tue sich aber durchaus etwas in Oestrich: Das Fassadenprogramm im historischen Ortskern, der Fotowettbewerb, die Obstbaumallee am Leckerhorstweg und die historischen Infotafeln. Einig waren sich die vier Teilnehmer des Ortstermins in zwei Punkten: Der Entwurf für die Platz-Neugestaltung sei gelungen und die Beteiligung im Dorf bei den Projekten absolut vorbildlich. Bei allen Überlegungen bemühe sich die Verwaltung, keinen Stadtteil zu bevorzugen oder zu vernachlässigen, so die Verwaltungsvertreter. Thorsten Grote versichert: „Oestrich steht keinesfalls an letzter Stelle.“