In der Vitrine liegt Schnee auf dem Weihnachtsmarkt Letmathe

Auf dem Weihnachtsmarkt drängen sich die Besucher. Kinder jauchzen auf Fahrgeschäften oder lassen sich vom Nikolaus beschenken. Erwachsene stöbern an Buden, Plätzchen werden gesellig vertilgt. Kakao und Bier ölen die Kehle. Als Engel verkleidete Kinder musizieren mit Blasinstrumenten und singen festliche Lieder. Auf dem Gelände verteilt stehen geschmückte Tannenbäume, überall sind Lichter. Das ­i-Tüpfelchen ist der Schnee, der in der Nacht gefallen und liegen geblieben ist.

Der Weihnachtsmarkt in der Vitrine ist ein fiktives Szenario, inspiriert von der Realität. Foto: Alexander Barth / IKZ

So lebendig diese romantische Szenerie auf den Betrachter auch wirkt, ist sie doch nur mit Playmobil nachgebaut – das jedoch mit Heimatverbundenheit und viel Liebe zum Detail. Der winzige Weihnachtsmarkt passt in eine Glasvitrine, die in der Wohnung von Jörg-Peter Jansen und seiner Frau Martina eins von zwei Modellbau-Zimmern zur Hälfte ausfüllt. Der 55-Jährige hat vor 20 Jahren angefangen, solche Dioramen zu bauen. „Als Kind habe ich kaum mit Playmobil gespielt, die ersten Sachen kamen ja erst 1974 auf den Markt, und später war ich dafür zu alt“, erklärt der Letmather und schmunzelt angesichts der Spielzeugberge, die sich heute in seinem Zuhause auftürmen.

Das liegt nicht nur an einem kultivierten „Kind im Manne“: Jörg-Peter Jansen ist seit 1988 bei der Freiwilligen Feuerwehr, die meiste Zeit in der Löschgruppe Stübbeken. „Für die Brandschutzerziehung habe ich 2000 ein Rauchhaus gebaut und Playmobil zum Ausschmücken genommen, das passte von der Größe her gut“, berichtet der 55-Jährige von den Anfängen. Dieses Puppenhaus veranschaulicht in kleinem Maßstab Gefahrenquellen im Haushalt, Verhalten im Brandfall und die Arbeit der Feuerwehr.

Genau genommen arbeite er nicht maßstabsgetreu, betont Jansen, weil Playmobil eben als Spielzeug gedacht sei: „Die Kettensäge würde zum Beispiel gar nicht in das Fach des Gerätewagens passen, dafür ist die viel zu groß.“ Ebenso liefere er keine professionelle Genauigkeit ab: „Wenn man von ganz nah guckt, sieht man, dass es nicht perfekt ist“, sagt er selbstkritisch. Das dürfte aber nur Modellbau-Enthusiasten auffallen, denn für das normale Auge wirken die Dioramen wie akribisch gestaltete Gesamtkunstwerke, in die man sich wie in einem „Wimmelbild“ verlieren und immer neue Details entdecken kann.

In seinem Arbeitszimmer lagert Jörg-Peter Jansen (55) tausende Playmobil-Teile, die er bei Bedarf liebevoll umbaut. Foto: Alexander Barth / IKZ

Im Falle des Letmather Weihnachtsmarkts sind diese ebenso an die Realität angelehnt – es gibt zum Beispiel behindertengerechte Toiletten – wie aus der Fantasie gegriffen: In luftiger Höhe über den Besuchern fliegt, an Schnüren aufgehängt, der Weihnachtsmann mit seinem Rentierschlitten, und an einem Bierstand wird „Stübbeker Pilsener“ ausgeschenkt. Kaum zu glauben, dass Jörg-Peter Jansen den Markt an nur einem Nachmittag aufgebaut hat. Ein Resultat der 20 Jahre, in denen er mit immer ausgefeilteren Dioramen durchs Sauerland getourt ist.

„

„Am Anfang habe ich viel falsch gemacht, beim Transport in Tüten war meine Sammlung das reinste Chaos“, blickt er zurück. Heute informiert er sich im Vorfeld über die Ausstellungsfläche, fertigt Planzeichnungen an, nutzt spezielle Koffer und orientiert sich beim Aufbau am Blickwinkel des Betrachters. Derzeit sind wegen Corona alle Termine abgesagt, das Interesse an seinem „Hobby“ ist jedoch groß: Jansen hat über das Internet Gleichgesinnte bis nach Australien kennengelernt, und unter anderem hat das Feuerwehrmuseum in Frankfurt angefragt, ob er ein Diorama zur Verfügung stellen würde. Jedes seiner Werke sei einzigartig, betont er: „Ich baue nie zweimal dasselbe.“

Rund 1500 Figuren, 150 zivile und 100 Feuerwehr-Fahrzeuge

Die Feuerwehr bleibt sein Hauptanliegen: Mehr als 100 Einsatzfahrzeuge hat er gesammelt oder durch Anpassungen nachgebaut. „Fast alles, was es in der Geschichte der Feuerwehr gegeben hat, habe ich als Playmobil-Modell“, sagt Jansen stolz – dazu mehr als 150 zivile Fahrzeuge und 1500 Figuren. „Das Hobby ist eskaliert, das hätte ich selbst auch nie gedacht.“ Weil für realitätsnahe Dioramen wie eine Einkaufsstraße auch zivile Statisten, Gebäude und Gegenstände gebraucht werden, sammelt er „nebenher“ auch diese. Bevorzugt günstig, gebraucht oder aus Resten zusammengestückelt, denn allzu teuer soll das Hobby nicht werden.

Der Miniatur-Weihnachtsmarkt ist vorerst nur privat bei Jansens zu Hause besichtigen. Mit Fotos im Internet hofft er, allen eine Freude zu machen, die den echten Markt vermissen: „Wenn irgendwann Interesse besteht, so etwas auf einem Stadtfest oder im Museum zu zeigen, kann man mich gern fragen.“