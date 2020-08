Ferienaktion In der Grüne wird aus dem Wolf der „Wolapo“

Grüne. Bei der Ferienaktion der Pfarrbücherei Herz-Jesu-Grüne schaffen kleine Autoren ihre ganz eigene Welten.

Wenn wir lesen, entfliehen wir dem Alltag und tauchen ab in ferne Welten voller Abenteuer. Noch spannender wird es, wenn wir diese Welten selbst erschaffen. Und genau das haben die Kinder in einer Ferienaktion der Pfarrbücherei Herz-Jesu-Grüne gemacht. Denn an fünf Tagen fand neben dem Pfarrheim unter freiem Himmel die Schreibwerkstatt unter dem Titel „Die Magie deiner Worte“ statt.

Auf Abstand sitzen die jungen Schreiberlinge im Schatten an Tischen, die Stifte flitzen über das Papier. Die Teilnehmer sind konzentriert und bringen seitenweise Wörter zu Papier. Zu unterschiedlichen Schreibanlässen haben die Nachwuchsautoren die ganze Woche über Wörter, Texte und Geschichten kreiert. „Die Kinder sind unheimlich kreativ“, berichtet die Büchereileiterin Stephanie Führer begeistert.

Gelernt haben die Kinder so einiges. „Uns wurde ganz einfach anhand der fünf Finger erklärt, was eine Geschichte braucht, nämlich die Figur, einen Ort, ein Problem, die Lösung und das Ende“, erklärt die 11-jährige Ina. Pro Tag sich haben die Kinder schließlich ein Themengebiet vorgenommen und daran gearbeitet.

Immer wieder lesen sie sich ihre Texte gegenseitig vor und besprechen diese. Auf dem Boden stehen Kisten, die zu unterschiedlichen Themen beschriftet sind, zum Beispiel „Ende der Geschichte“. „Manchmal fehlt einfach der letzte Satz für eine Geschichte“, weiß Stephanie Führer. Auch hier werden zusammen Möglichkeiten gesammelt. Vom klassischen Märchenende „Und sie lebten glücklich bis zum Ende ihrer Tage“ kommen auch Vorschläge wie „Schwein gehabt“ oder „Ende gut“ zusammen.

Kreative Ideen für Wortneuschöpfungen

In der Schreibwerkstatt ging es ebenfalls darum Wörter neu zu erfinden. Dabei hatte die zehnjährige Kiana eine Idee entwickelt, wie Tiere neu erfunden werden können. „Man nimmt einfach ein Tier, ein Verb und etwas zu Essen und kombiniert das ganze miteinander“, erklärt sie und bringt gleich ein Beispiel. Aus Wolf, laufen und Pommes wird dann schnell der „Wolapo“.

Von Wortneuschöpfungen bis Kurzgeschichten: In der Schreibwerkstatt lernen die Teilnehmer alles, was ein Autor wissen muss. Foto: Carolin Meffert

Aber auch aus alten Zeitungen können ganz neue Geschichten entstehen. Dafür hat jedes Kind 50 Wörter aus der Zeitung ausgeschnitten und auf Papier aufgeklebt. Aus den Wörtern entstehen dann kleine Wortspiele, die sie sich in der Gruppe gegenseitig vorstellen.

Bilderbücher oder Fotografien, die auf dem Boden ausliegen, werden werden ebenfalls zum Schreibanlass, für Ina ist es am Mittwoch das Bilderbuch „Gute Nacht, Gorilla“. Da in dem Buch kaum Text vorhanden ist, lassen die Bilder viel Raum zur Gestaltung einer ganz eigenen Geschichte.

„Hier kann man ungestört der eigenen Fantasie den freien Lauf lassen“, zeigt sich auch die zwölfjährige Amira begeistert. Mit Kopfhörern auf den Ohren füllt sie Seite um Seite ihres Collegeblocks. „Wenn ich einmal im Flow bin, dann geht das super schnell. Ich schreibe quasi im Rhythmus der Musik.“ Für ihre Geschichte ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie die Quelle ihrer Inspiration. „In meiner Geschichte geht es um ein Mädchen, das durch einen Unfall die Welt nur noch in schwarz-weiß sehen kann“, erklärt die Zwölfjährige, die auch gerne in ihrer Freizeit selbst Erfundenes schreibt und bereits über eine App veröffentlicht hat.

Ende der Woche entsteht eine Geschichtensammlung

Zum Abschluss plant Stephanie Führer, den Teilnehmern eine Erinnerung an die Woche mitzugeben, ein Heft, in dem von jedem Kind ein Text mit abgedruckt wird, sodass eine gemeinsame Geschichtensammlung entsteht. „Manche der Texte wollen die Kinder auch noch illustrieren“, so die Leiterin der Bücherei.