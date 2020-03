Ein fester Händedruck besiegelt das Geschäft – auch in Zeiten der Corona-Epidemie ist das eine Tradition, die Händler und Besucher auf dem Trödelmarkt des Iserlohner Vereins „Schmückendes Beiwerk“ am Wochenende im Saalbau hochgehalten haben. Der Andrang am Sonntag brachte die Halle zwar nicht ans Limit, aber von gähnender Leere konnte auch keine Rede sein.

Der Parkplatz am Saalbau ist am Nachmittag voll, im Umfeld wird man aber noch fündig. Draußen gibt es Würstchen und im Vorraum Kuchen. Eine zusätzliche Tischreihe vor dem Büfett soll den Abstand zwischen Nahrungsmitteln und möglichen Infektionsquellen vergrößern. Schutzmasken trägt niemand, Einweghandschuhe seien aber Pflicht, erklärt die 1. Vorsitzende Gerlinde Hampe. „Mit solchen einfachen Maßnahmen kann man gut vorsorgen“, ist sie überzeugt. Von Überlegungen, auch private Veranstaltungen aus Sorge vor Infektionen zu untersagen, hält die „Beiwerk“-Chefin überhaupt nichts: „Die Leute können eigenverantwortlich entscheiden, ob sie zu so etwas hingehen. Wir werden schon genug bevormundet.“

Dass den Besuchern nicht das versprochene Programm geboten werden könnte, weil zu viele Händler absagen, sei für den Verein im Vorfeld keine ernste Sorge gewesen. Tatsächlich habe nur ein einziger Trödler abgesagt. Damit besteht auch keine Gefahr, dass der Markt zum Verlustgeschäft wird, denn die Nutzung des Saalbaus muss der Verein wie jeder andere Mieter bezahlen. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass für den guten Zweck, dem der Erlös stets in vollem Umfang zufließt, genug übrig bleibt.

Die Damen von „Schmückendes Beiwerk“, hier Martina Freiwald (li.) mit Gerlinde Hampe, sind stolz auf den guten Ruf ihres Flohmarktes. Foto: Alexander Barth / IKZ

Schon die Kleiderbörse habe um die 2000 Euro zum Ergebnis gehabt, das Geld soll dem mobilen Kinderhospizdienst zugute kommen, der sein Lager derzeit noch in Räumen des ehemaligen Marienhospitals aufgeschlagen habe und bald umziehen müsse – das wollen die „Beiwerk“-Damen bezuschussen, erklärt Katrin Röttgers: „Wir achten sehr darauf, dass wir sachbezogen spenden und nur Projekte unterstützen, von denen wir überzeugt sind.“ Auch von dem Flohmarkt ist der Verein überzeugt. „Neuware gibt es hier nicht, das hat sich herumgesprochen“, sagt Gerlinde Hampe und merkt nicht ohne Stolz an, dass dies schon die 18. Auflage des Trödels ist.

Den Saalbau als Veranstaltungsort wissen die Damen zu schätzen. Auch wenn sich ein waschechter Trödler von Wind und Wetter nicht abhalten lässt, steckt ihnen die Kälte aus früheren Jahren, als der Markt unter freiem Himmel auf dem Edeka-Parkplatz abgehalten wurde, gefühlt noch heute in den Knochen. „Dreimal hintereinander hat es geregnet, das war eine Katastrophe“, sagt Gerlinde Hampe rückblickend. Außerdem mussten die Trödler früher ihre Tische selbst mitbringen, auch das habe so manches Chaos verursacht.

Über nachhaltigen Nachwuchs würde sich der Verein freuen

Heute freuen sich die 15 „Beiwerk“-Mitglieder über ein Angebot, dem ein fester Stamm aus Trödlern und Besuchern treu geblieben ist. Da im Bedarfsfall auch mehr als 30 Hände mit anpacken, ist das Ausrichten der wohltätigen Veranstaltungen zu stemmen – jedenfalls bislang. „Wir könnten mehr Frauen gebrauchen, so ist es nicht. Aber wer geht heute schon noch in einen Verein“, brummt Gerlinde Hampe. Katrin Röttgers weiß aus leidiger Erfahrung, dass junge Leute nicht nur selten reinschnuppern, sondern oft auch nicht lange bleiben. „Manche wollen sich ein Ehrenamt in den Lebenslauf schreiben. Die kommen dann aber nur dreimal und dann sieht man die nicht wieder“, bedauert sie die Entwicklung.

Bis zum nächsten Trödel dürfte das Ambiente im restaurierten Saalbau eine Aufwertung erfahren und dann noch besser zu den nostalgischen Waren passen. Zunächst aber sammelt „Schmückendes Beiwerk“ am 10. und 11. Mai wieder Lebensmittelspenden bei Edeka Nowak. Wer die Arbeit der Damen unterstützen möchte, erreicht Gerlinde Hampe unter 0170/957205.