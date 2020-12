Idee zu Weihnachten: Oestrich entdecken

Oestrich. Der Kalender zum Fotowettbewerb „Entdecke dein Oestrich“ zeigt eine Vielzahl von schönen Ansichten und Impressionen aus dem Ortsteil Oestrich.

In der Stadtinformation und der Stadtbücherei Letmathe wurden bereits über 150 Exemplare verkauft. Es sind jedoch noch viele Kalender verfügbar und vielleicht für den einen oder anderen eine gute Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Der Kalender ist für fünf Euro an folgenden Stellen erhältlich: Bei der Stadtinformation im Stadtbahnhof Iserlohn (Bahnhofsplatz 2), montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr, und in der Bücherei-Zweigstelle Letmathe (Hagener Straße 62), montags und dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Donnerstags ist die Bücherei-Zweigstelle in Letmathe geschlossen.