Foto: Michael May / IKZ

Viele Kinder freuen sich über einen Tag im Volksgarten in der Sonne.

Freizeit Herbstidylle lockt nicht nur Letmather in den Volksgarten

Letmathe. Das beinahe sommerliche Herbstwetter hat am Wochenende zahlreiche Sportler, Familien und Spaziergänger in den Volksgarten gelockt.

Bei bestem Herbstwetter mit Sonnenschein und Temperaturen bis zu 18 Grad ist der Volksgarten am Wochenende nicht nur ein beliebtes Ziel vieler Letmather gewesen: Neben Spaziergängern, die sich zu Fuß auf den Weg in den Volksgarten machten, war an der Berliner Allee kaum noch ein Parkplatz zu ergattern. Und die Kennzeichen verraten, dass es nicht nur Letmather sind: Auch aus Hagen und Dortmund etwa haben sich Ausflügler auf den Weg gemacht.

Nicht nur die Letmather erfreuen sich im Volksgarten an bestem Herbstwetter, auch die Kanadagänse gehen spazieren. Foto: Michael May / IKZ

Ein Gang durch den Volksgarten zeigt, dass dort aber noch viel mehr möglich ist, als nur spazieren zu gehen. Kinder spielen Fußball, klettern auf dem Spielplatz und beobachten neugierig die zahlreichen Enten, Kanadagänse und Schwan Alois. Ältere Menschen mit Rollatoren oder Krücken bahnen sich langsam ihren Weg um den Teich, während Jogger fleißig ihre Runden durch den Park drehen. Auf den Bänken in der Sonne ist kaum ein Platz zu ergattern – viele Ausflügler wollen die wärmenden November-Sonnenstrahlen genießen. Eine Familie mit drei kleinen Kindern freut sich, dass Schwan Alois so zutraulich ist. „Bei uns muss man sich echt in Acht nehmen, da sind die Schwäne sehr aggressiv“, erzählt der Familienvater.

Einzig die Sportgeräte, die im Volksgarten eine Trainingsmöglichkeiten unter freiem Himmel bieten, werden trotz geschlossener Fitnessstudios nicht genutzt. Nur ein paar neugierige Kinder toben sich dort aus – unter den neugierigen Blicken der Kanadagänse.