Haus Letmathe wird das neue „Melange“-Zuhause an der Lenne

Letmathe/Genna. Die Letmather „Melange“-Abende sollen ab 2021 im Gewölbekeller stattfinden. Die Abschiedstermine in der Gaststätte Pollmeier sind unsicher.

Die neuerliche Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen bekommen alle Bürger zu spüren. Besonders empfindlich trifft es jedoch, wie bereits in der ersten kritischen Phase der Pandemie im Frühjahr, Künstler und den Kulturbetrieb. Dr. Thomas Eicher, Geschäftsführer des „Melange“-Vereins, hatte sich noch vor wenigen Tagen vorsichtig optimistisch gezeigt, dass die letzten Termine des beliebten Kleinkunst-Programms in der Gaststätte Pollmeier in Genna stattfinden können – zumindest jene, die nicht bereits aus anderen Gründen ausgefallen sind.

Wie bereits vermeldet, hat das Hochschnellen der Infektionszahlen den Betreibern Bernd und Monika Pollmeier jetzt ebenso einen Strich durch die Rechnung gemacht wie Thomas Eicher. Letzterer will aber noch nicht den Kopf in den Sand stecken: „Die Beethoven-Termine sind abgesagt, für den Rest möchten wir uns alle Optionen offen halten.“ Ob Pollmeiers und die Liebhaber der Veranstaltungsreihe in diesem Jahr noch in den Genuss von Abschiedsabenden kommen, steht freilich in den Sternen.

Historisches Ambiente und moderne Technik überzeugen

Immerhin hat der Melange-Geschäftsführer auch eine gute Nachricht: „Wir haben einen neuen Kooperationspartner in Letmathe gefunden.“ Bei dem neuen Veranstaltungsort handelt es sich um den Gewölbekeller von Haus Letmathe, vereinbart ist eine Zusammenarbeit mit der hiesigen Zweigstelle der Stadtbücherei Iserlohn. „Theoretisch startet das neue Programm im Januar“, sagt Thomas Eicher und ergänzt sofort, dass das natürlich von der Corona-Entwicklung abhänge.

Grundsätzlich zeigt sich der Melange-Geschäftsführer sehr angetan von den Möglichkeiten, die sich im Gewölbekeller bieten, insbesondere das historische Ambiente in Verbindung mit moderner Technik haben es ihm angetan. Eicher will bis Ende November ein Jahresprogramm für 2021 ausarbeiten. „Vielleicht etwas abgespeckt, aber es wird auf jeden Fall was geben“, verspricht er. Mit dem Verein soll es weitergehen, auch wenn ihn „viele Partner verlassen“ hätten, wie Eicher bedauert. Für den Sommer sind vor allem Outdoorveranstaltungen geplant.