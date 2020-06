Gymnasium Letmathe verabschiedet Lehrer

Letmathe. Neben Peter Wiedemeier verlassen weitere Pädagogen jetzt das Letmather Gymnasium.

Neben dem am Dienstag verabschiedeten langjährigen Schulleiter Peter Wiedemeier verlassen das Gymnasium Letmathe zum Ende des Schuljahres aus privaten Gründen auch Sabrina Freitag (Englisch, Sozialwissenschaften, Latein), Michaela Tolle (Deutsch, Französisch) und Martin Trockel (Chemie, Sport). Auch Kathrin Meder (Spanisch, Latein) wird nicht mehr am Gymnasium unterrichten. Zweifacher Ersatz ist schon seit Februar Teil des Kollegiums: Anke Dörr (Englisch, Französisch) und Anna Schmitt (Chemie, Katholische Religion). In einer Verabschiedungsfeier im Rahmen der Corona-Schutzvorgaben würdigten am Donnerstag die Fachschaften die Kolleginnen und Kollegen. Der scheidende Schulleiter Peter Wiedemeier machte dabei als eine seiner letzten Amtshandlungen deutlich, dass er die Pädagogen nur ungern ziehen lasse, da diese sich um Austauschbegegnungen, den Fremdsprachenunterricht generell sowie die Berufsorientierung und den Einstieg in die Digitalisierung des Gymnasiums Letmathe verdient gemacht hätten.