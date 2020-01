Grürmannsheide – grün, gesellig und bald mit Glasfaser

2019 sei kaum zu toppen, erklärte ein gut gelaunter Ralf Breer, der 1. Vorsitzende des BSV Grürmannsheide, auf dem Neujahrsempfang am Sonntag in der Alten Schule: „Wir haben unser großes Jubiläum von 125 Jahren gefeiert, unser Kaiserschießen ausgerichtet, und das Oktoberfest war wirklich phänomenal.“ Erst gegen Jahresende leuchtete gewissermaßen eine rote Warnlampe auf, denn der Altbau an der Rotehausstraße war ins Visier der städtischen Bauordnungshüter geraten.

„Wir waren natürlich erst mal verunsichert und wollten auf keinen Fall, dass es uns so geht wie zum Beispiel dem Jugendzentrum am Karnacksweg“, berichtete Breer, zeigte sich aber mit dem vorläufigen Ausgang zufrieden. Nachdem der BSV einige Sofortmaßnahmen umgesetzt hatte, war vor allem die Sorge vom Tisch, dass die Alte Schule nicht für den Empfang genutzt werden könnte. In den nächsten Wochen soll darüber beraten werden, welche Auflagen noch zu erfüllen sind.

Endlich schnelles Internet für die Grürmannsheide

Vizebürgermeister Michael Scheffler, der im Namen der Stadt Iserlohn zu den zahlreich erschienenen Dörflern sprach, zeigte sich ebenfalls erfreut, dass „pragmatische Lösungen“ in der Brandschutzangelegenheit gefunden worden seien. Scheffler hatte auch eine gute Nachricht vorbereitet: Zwar sei Südwestfalen beim Förderprogramm des Bundes für schnelle Mobilfunknetze nach dem neuen 5G-Standard leer ausgegangen, dafür jedoch sei am 23. Dezember der Auftrag für den Ausbau mit breitbandfähigen Glasfaserkabeln an die Telemark Gesellschaft vergeben worden.

Die Bewohner des grünen Dorfes sind für ihr starkes Gemeinwesen bekannt, die Alte Schule liegt ihnen als Versammlungsort am Herzen – alle waren am Sonntag froh, diese nutzen zu dürfen. Foto: Alexander Barth / IKZ

Scheffler bat um Verständnis für die Verzögerung: „Das Vergabeverfahren ist sehr kompliziert und musste europaweit erfolgen.“ Der Ausbau wird mehrheitlich von Bund und Land bezahlt, die Stadt stemmt zehn Prozent der Kosten selbst. Als nächstes soll die Genehmigung aller betroffenen Hauseigentümer eingeholt werden, und am Mittwoch, 29. Januar, steht um 18.30 Uhr eine Bürgerversammlung in der Dorfhalle im Stübbeken an. Die Grürmannsheider Schützen lobte der Vizebürgermeister als „sehr lebendigen Verein, in dem sich nicht nur der Vorstand, sondern auch die Mitglieder engagieren.“ In dem grünen Dorf wüssten die Bürger „nicht nur, wie man Feste vorbereitet, sondern auch, wie man sie feiert“. Auch die Beteiligung von Grürmannsheidern beim Stadtentwicklungskonzept „2040“ war Michael Scheffler ein Lob wert.

Das Kaiserpaar Annette Nolte und Friedhelm Zappe hat gerade das erste halbe Jahr seiner Regentschaft hinter sich und zog positive Bilanz. „Wir genießen das immer noch sehr, es ist eine große Ehre, Kaiserin für den Verein zu sein“, sagte Annette Nolte. Für 2020 wünscht sich Friedhelm Zappe, dass „die Gemeinschaft im Dorf weiter zusammenwächst und die Alte Schule ein zentraler Ort für den Zusammenhalt bleibt“.

Auf der Hauptversammlung des BSV im März stehen Vorstandswahlen an, und Ralf Breer hat angekündigt, in diesem Jahr als 1. Vorsitzender in den Ruhestand zu gehen. „Er wird nicht leicht zu ersetzen sein. Ich hoffe, am Ende steht wieder ein engagierter Vorstand“, kommentierte Oberst Johannes Nolte. Breer betonte, bis dahin eine Lösung für den Brandschutz finden zu wollen: „Das ist mein größter Wunsch.“