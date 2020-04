Grürmannsheide: Frist für Glasfaser-Anmeldung verlängert

Grürmannsheide. Die telemark hat die Anmeldefrist wegen der Corona-Krise bis zum 17. April verlängert.

Glasfaserausbau im Förderverfahren für Menden und Iserlohn – unter diesem Motto begann die Vermarktung von schnellen Internetdienstleistungen im Februar in einigen Teilen Iserlohns. 356 potenzielle Eigentümer in den so genannten Fördergebieten Grürmannsheide, Hegenscheid, Hemberg, Refflingsen, Stübbeken und Wixberg wurden angeschrieben und über die Möglichkeit informiert, sich kostenfrei eine schnelle Glasfaserleitung ins Haus legen zu lassen. „Bisher haben knapp 70 Prozent der Bürger vom Angebot Gebrauch gemacht“, so Andreas Griehl, Geschäftsführer der Telemark Telekommunikationsgesellschaft Mark (telemark), die den Ausbau realisiert.

Ursprünglich sollte die Vorvermarktung am 28. März enden, doch die Corona-Situation machte es erforderlich, dass Hausbesuche des Außendiensts gestoppt wurden. „Wir wollten sowohl die Bürger wie auch unseren Außendienst nicht unnötigen Risiken aussetzen“, so Heinrich Altmiks, der mit seinem Team Kunden vor Ort berät und erforderliche Grundstücknutzungsvereinbarungen für die telemark einholt. „Deshalb haben wir uns mit der telemark darauf verständigt, dass wir den Vorvermarktungszeitraum zunächst bis zum 17. April verlängern“, so Altmiks. „Wir können den Zeitraum nicht beliebig verlängern“, ergänzt Griehl, „denn wir haben mit dem Fördermittelgeber einen engen Zeitplan für die Umsetzungvereinbart. Auch, wenn es angesichts der Corona-Krise zu Verzögerungen in der Umsetzung kommen kann, so sind die Daten der Hausanschlüsse für die in Umsetzung befindliche Detailplanung notwendig. Deshalb werden Interessierte gebeten, unter 02351/8839-400 oder per E-Mail an glasfaser@telemark.de schnellstmöglich Termine zu vereinbaren.