Lössel/Roden. Am Sonntag findet, unter Berücksichtigung einiger Sicherheitsmaßnahmen, der Gottesdienst in der Brunnenkirche statt.

Die Ev. Christus-Kirchengemeinde freut sich, dass am Sonntag, 10. Mai, wieder um 10 Uhr gemeinsam Gottesdienst in der Brunnenkirche Lössel gefeiert werden kann. Voraussetzung ist die Einhaltung einiger Sicherheitsmaßnahmen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend, ebenso das Einhalten des Mindestabstands von 1,50 Metern (lediglich Familienmitglieder, die im selben Haushalt leben, dürfen nebeneinander sitzen). Die Teilnehmer werden gebeten, einen Zettel mit ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer mitzubringen und vor dem Gottesdienst in ein dafür vorgesehenes Kästchen zu werfen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Plätze in der Kirche werden durch Ordner zugewiesen. Die genauen Bestimmungen stehen auf der Homepage unter www.christus-iserlohn.de. Am 17. Mai lädt die Gemeinde ein zum Gottesdienst in der Christuskirche.