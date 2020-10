Gelungene „Mini-Gottesdienst“-Premiere im Kiliansdom

Anstatt von Fürbitten zündete jede der Familien bei der „Mini-Gottesdienst“-Premiere in der Pfarrkiche St. Kilian eine Kerze für jemanden an.

Letmathe. Der Pastoralverbund bot erstmals ein neues Format für Eltern mit Kindern bis zu fünf Jahren an.

Das war doch schon mal ein schöner Anfang. Zum ersten Mal hat der Pastoralverbund Letmathe am Sonntagnachmittag einen „Mini-Gottesdienst“ für Kinder bis fünf Jahre angeboten. Gemeindereferentin Aleksandra Reichert freute sich, dass insgesamt sechs Kinder aus vier Familien im Kiliansdom mitfeierten und dass trotz der Corona-Bedingungen.

„Seit dem Erreichen des Inzidenz-Wertes von 35 vor einer Woche gilt ja Maskenpflicht für die Besucher auch während der Gottesdienste.“ Die Kleinkinder – die beiden jüngsten gestern waren ein Jahr alt – sind davon ausgenommen. Und auch wenn wegen der Pandemie nicht gesungen werden darf, so hatten alle doch viel Spaß bei den Bewegungsliedern auf den Teppichen, die in der Kapelle rechts vor dem Altarraum mit Abstand ausgelegt worden waren. Aleksandra Reichert freute sich auch, dass zwei Mütter bereits an der Vorbereitung des kleinen Gottesdienstes mitgewirkt hatten. Anstatt von Fürbitten zündeten die Familien eine Kerze für jemanden wie zum Beispiel die Großeltern an, und zum gemeinsamen Gebet wurde im Rhythmus von „We will rock you“ geklatscht, was auch sehr gut bei kleinen und großen Besuchern ankam.

„Wir wollten neben unseren Familiengottesdiensten noch mal ein Format speziell für diese Altersgruppe schaffen, gerade auch mit Blick auf die Zeit nach der Taufe“, erläuterte die Gemeindereferentin, die künftig an jedem vierten Sonntag im Monat um 16 Uhr (das nächste Mal also am 22. November) zum „Mini-Gottesdienst“ einlädt.