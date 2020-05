Führungen durch die Dechenhöhle

Letmathe. Anmeldungen sind nicht notwendig

„Wir freuen uns, dass wir die Dechenhöhle und nun auch das Museum wieder öffnen können und wir dabei unseren Gästen auch die Höhle direkt vor Ort erklären können“, sagt Dr. Stefan Niggemann voller Vorfreude. Denn ab sofort finden in reduzierten Gruppengrößen wieder Führungen statt. Selbstverständlich gelten die Hygiene- und Schutzvorschriften. Deshalb müssen Besucher einen Mund-Nasenschutz mitbringen und Abstand halten. An diesem Wochenende sind am Samstag und Sonntag Führungen möglich, kommende Woche am Donnerstag, 21. Mai, Freitag, 22. Mai, Samstag, 23. Mai und Sonntag, 24. Mai. Auch am darauffolgenden Wochenende gibt es Führungen. Die festen Führungen finden jeweils um 10.30 Uhr, 11.15 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 14.45 Uhr und 15.30 Uhr statt. Die Führungs dauert rund 40 Minuten. Eine Anmeldung von Einzelbesuchern ist nicht nötig. Bei Bedarf finden weitere Führungen statt.