Frontalunfall auf der A 46 bei Letmathe fordert Verletzte

Letmathe. Wegen eines schweren Verkehrsunfalls war die A 46 bei Letmathe in Fahrtrichtung Hemer am Samstag fast zwei Stunden gesperrt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmittag auf der A 46 ereignet. In Fahrtrichtung Hemer kollidierten nach Angaben der Feuerwehr gegen 13 Uhr zwischen den Abfahrten Hagen-Elsey und Letmathe zwei Fahrzeuge. Dabei wurden wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Insgesamt waren dabei vier Rettungswagen und zwei Notärzte aus umliegenden Städten im Einsatz.

In Aktion waren die Berufsfeuerwehr Iserlohn mit einem Rüstzug, die Feuerwehr Hagen mit einem Fahrzeug, die Löschgruppen Letmathe und Stübbeken sowie jeweils ein Rettungswagen aus Hagen, Iserlohn, Hemer und Altena, außerdem ein je ein Notarzt aus Hagen und Altena. Insgesamt waren damit 40 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Autobahn wurde für die Dauer des Einsatzes in Fahrtrichtung Hemer voll gesperrt. Wegen umhergeflogenen Trümmerteilen wurde die Gegenfahrbahn vorübergehend einspurig gesperrt. Der Einsatz war um 14.50 Uhr beendet. Die Feuerwehr lobt in einer Mitteilung die „vorbildlich gebildete Rettungsgasse“, durch die ein schnelles Erreichen der Einsatzstelle möglich gewesen sei.