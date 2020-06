Friedenskirche Letmathe wird zum Denkmal

Letmathe. Die Friedenskirche wurde offiziell in die Liste der Denkmäler der Stadt Iserlohn aufgenommen. Baurat Thorsten Grote überreichte die Plakette.

Stolz hält Pfarrer Burkhardt Hölscher die neue Denkmalplakette in den Händen und testet an einer freien Stelle an der Wand neben dem Kirchentor aus, auf welcher Höhe diese angebracht werden könnte. „Es freut mich sehr, dass die Friedenskirche jetzt zum Denkmal erklärt wurde“, sagt er. Am 7. Mai wurde die evangelische Kirche aus geschichtlichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Gründen in die Denkmalliste der Stadt Iserlohn eingetragen und gehört nun offiziell zu den rund 250 Baudenkmälern, die nach dem Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes am 1. Juli 1980 unter Schutz gestellt wurden. „Es ist auch eins der ersten Denkmäler der neueren Zeit, die unter Schutz gestellt wurden“, verriet Melissa Kißing von der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Iserlohn.

Ist nun offiziell ein Denkmal: Die Friedenskirche in Letmathe steht nun unter Denkmalschutz. Foto: Michael May

Am Mittwoch durfte Stadtbaurat Thorsten Grote nun offiziell die Plakette überreichen. „Ich glaube das ist das, was dieses Denkmal hier ausmacht: Das ist nicht die Ansammlung von Steinen, die sicherlich architektonisch irgendwie geschichtsträchtig ist. Es ist immer ein wenig das, was die Menschen mit dem Gebäude verbinden“, betonte er. Gerade bei einer Kirche hingen nicht nur persönliche Erinnerungen einer Familie, sondern von ganz vielen Menschen an dem Gebäude. So zum Beispiel auch von Kirchenorganist Christian Otterstein, der in dem Jahr geboren wurde, in dem die Kirche errichtet wurde, und dadurch seit Kindheitstagen Erinnerungen mit der Friedenskirche verbindet.

Auch ein Blick auf die bauliche Entstehungszeit der Kirche bestätigt diesen Eindruck. Nach dem Zweiten Weltkrieg führten Kriegszerstörungen, Bevölkerungswanderungen und -wachstum förmlich zu einem Boom von Sakralbauten in der Bundesrepublik Deutschland. In Letmathe wurde die Friedenskirche 1956/1957 nach Plänen des Letmather Architekten Paul Gottschalk errichtet. Die Friedenskirche ersetzte damit die 1878/1879 neben der Evangelischen Schule beheimatete alte Evangelische Kirche. Aufgrund des Zustroms von Flüchtlingen war diese nach dem Zweiten Weltkrieg zu klein für die Gemeinde und deren Mitglieder geworden, die sukzessive auf die sechsfache Größe, auf rund 4700 Gemeindeglieder anwuchs.

Bedeutend für die Ortsgeschichte Letmathes

Im offiziellen Gutachten erklärt die LWL Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, dass die Friedenskirche bedeutend für die Ortsgeschichte von Letmathe ist. Obwohl Letmathe inmitten der evangelisch reformierten Grafschaft Limburg lag, war der Ort aufgrund der katholischen Herren von Brabeck aus Haus Letmathe katholisch geblieben.

Für die Unterschutzstellung werden auch architekturgeschichtliche Begründungen angegeben. „Die Friedenskirche gehört zu den anschaulichen Beispielen für großräumige Kirchenbauten der 1950er Jahre in der Evangelischen Landeskirche, die traditionellen Grundmustern folgen, aber in Konstruktion und Details neueren Tendenzen nachgehen“, heißt es in dem Schreiben. Auch die kunsthistorischen Elemente der Friedenskirche tragen zum Denkmalschutz bei. Aufgeführt werden hier vor allem die Verglasungen des Künstlers Karl Hellwig hinter dem Altar, das von Hellwig stammende und bei evangelischen Kirchen seltene Wandmosaik an der Eingangsfassade, sowie die vom Architekten geschaffenen Prinzipalstücke Altar und Taufbecken sowie das Hängekreuz.

Pfarrer Burckhardt Hölscher blickt bereits auf einige Aufgaben, die auf die Gemeinde zukommen, um das neu ernannte Denkmal zu pflegen. „Wir müssen unbedingt was an der Fassade tun“, stellte er fest. Beratung und Unterstützung gibt es dann ab sofort von der Denkmalbehörde.