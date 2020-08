„Flussprinzessin“ in der Lenne

Als „Carmen“ begeisterte Franziska Dannheim Anfang August in der „Genuss Pur Gartenoase“ und ist am Samstag die „Flussprinzessin“ an der Lennepromenade.

Letmathe. Franziska Dannheim präsentiert am Samstaganbend Goethes „Märchen“ auf einer Bühne im Wasser an der Lennepromenade.

Das dürfte am Samstag ein wirklich ganz besonderer Abend im Rahmen der „Wald Stadt Sommer“-Reihe werden: Auf einer Bühne, die an der alten Brücke fünf Meter vom Ufer entfernt in der Lenne aufgebaut wird, präsentiert ab 20 Uhr die Sopranistin Franziska Dannheim als „Flussprinzessin“ erstmalig die speziell von ihr dafür bearbeitete Version von Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie. Noch gibt es dafür einige Karten (siehe Informationen am Ende des Artikels). Auf die Premiere freut sich die Essenerin, die dabei von dem Cellisten Daniel Brandl begleitet wird, schon „volle Klopsmöhre“, wie sie beim Auftritt mit ihrem „Oper légère“-Format in der „Genuss Pur Gartenoase“ Anfang August dem Publikum voller Begeisterung berichtet hatte.

„Volle Klopsmöhre“ - ist das Original Essener Dialekt?

Franziska Dannheim Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, das kommt vielmehr von einem meiner drei Söhne von früher. Und wenn ich mich wahnsinnig auf etwas freue, so wie auf den Samstagabend und dieses besondere Format, dann verfalle ich gerne auch mal in diesen Kinderjargon, denn dann ist das ja wie Weihnachten.

Wie ist denn die Idee zur „Flussprinzessin“ entstanden?

Die kam von Seiten der Organisatoren [Live Project und Stadtmarketing]. Das Märchen so zu inszenieren, liegt ja wirklich nahe, mit dem Wasser und dem Fluss, das ist eine grandiose Geschichte. Die kannte ich vorher zwar, war mir aber auch nicht so geläufig. Es gibt das auch als richtig große Ensemble-Nummer, aber da war ja schnell klar, dass das so nicht zu realisieren ist. Ich bin daher Iserlohn und den Organisatoren total dankbar, dass sie sich auf so eine „Häkel-Runde“ eingelassen haben. Dass man eben guckt, was geht, was kann man machen. Das fand ich wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man in diesen Zeiten versucht, etwas mit Begeisterung auf die Bühne zu bringen und sich dabei auf neue Wege einlässt. Und wir können jetzt, da momentan eben wenig Veranstaltungen stattfinden, auch mal richtig zaubern.

Das Märchen heißt aber nicht im Original „Die Flussprinzessin“?

Nein, den Titel haben die Veranstalter dem Projekt mal eben flott verpasst. Tatsächlich heißt es nur „Das Märchen“, wobei man immer von Goethes „Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie“ spricht.

Im Originaltext des 1795 erschienenen Märchens gibt es aber noch eine ganze Reihe weiterer Figuren.

Ja, es ist relativ verschachtelt und kompliziert. Ich habe das extrem bearbeitet, dass man das mit nur einer Stimme und über diesen Ort und mit den Bildern erzählen kann, auch mit den Naturerscheinungen, die in dem Märchen vorkommen.

Welche Rolle spielt dabei am Samstagabend der Musiker an Ihrer Seite, der Cellist Daniel Brandl?

Das ist ein großartiger Musiker, der am Samstag zudem Sprech-Passagen einzelner Männer-Figuren übernimmt, während ich neben der „Flussprinzessin“, also der schönen Lilie, alle anderen übernehme. Daniel Brandl ist vor allem aber auch sehr versiert im elektronischen Bereich. Wir arbeiten nämlich auch mit Soundteppichen und Klangeffekten und haben zudem ein bisschen etwas dazu komponiert. Das wird wirklich schön.

Wie lange dauert die Aufführung?

Sie soll die 70 Minuten eigentlich nicht überschreiten, wie momentan all die Aufführungen und Darbietungen, bei denen ja möglichst auf eine Pause verzichtet werden soll, damit die Menschen dort nicht aufeinander treffen. Möglicherweise werden es durch die Effekte 75 Minuten, mehr aber nicht.

Sie können es ja nicht vorher proben, also höchstens am Samstag im Laufe des Tages, wenn die Bühne steht, oder?

Wir können es vorher nur simulieren, aber ob wir tatsächlich dann abends und bei den Lichteffekten rechtzeitig mit all unseren Dingen über den Steg auf die Bühne kommen, werden wir sehen. Das ist schon auch ein Experiment, auf das wir uns aber mit großer Freude einlassen.

Vielen Dank!

Noch gibt es einige Karten für den morgigen Abend mit der „Flussprinzessin“

Karten für die „Flussprinzessin“ am Samstag, 22. August, um 20 Uhr können zum Preis von fünf Euro unter www.waldstadt-sommer.de bestellt werden. Außerdem sind sie am Freitag noch in der Stadtinformation im Stadtbahnhof erhältlich.

Wie bei allen „Wald Stadt Sommer“-Veranstaltungen gibt es keine freie Sitzplatzwahl. Nur Besitzer von Tickets, die mit fortlaufenden Ticketnummern und in einem Buchungsvorgang gekauft werden, können zusammensitzen.

Zur Einhaltung der Corona-Schutzverordnung werden bereits beim Kauf die Daten der Zuschauer erfasst, was den Einlass (ab 19 Uhr) beschleunigt. Auf dem Weg von und zu den Sitzplätzen gilt Maskenpflicht.