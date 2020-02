Fichte gefährdet Zugverkehr

Wegen eines Baumes, der an der Igelstraße infolge des Orkantiefs „Victoria“ in die Oberleitung zu fallen drohte, musste am Sonntagnachmittag für gut eine Stunde die Bahnstrecke zwischen Letmathe und Iserlohn gesperrt werden.

„Kyrill“ hatten die sieben, geschätzt 70 Jahre alten Fichten auf dem großen Grundstück der „Hochzeitsvilla“ von „Betti B.“ problemlos überstanden, und auch „Sabine“ am vergangenen Sonntag bereitete ihnen zumindest zunächst keine Probleme. Der durch die heftigen Niederschläge aber immer noch aufgeweichte Boden sorgte dann aber gestern am frühen Nachmittag dafür, dass sich einer der zwölf Meter hohen Bäume gefährlich in Richtung der Bahnstrecke und vor allem der Oberleitung neigte. „Wenn die nicht wäre, hätte ich das Problem nach einem möglichen Umfallen auch eben selber beseitigt“, berichtete Hausbesitzer Reinhard Große, der die Motorsäge schon bereit gelegt hatte.

Doch angesichts der 10.000 Volt führenden Leitung überließ er das den Spezialisten. Zumal ja bei „Sabine“ nur wenige hundert Meter entfernt ein Baum in der Oberleitung für einen unplanmäßigen Zug-Stopp gesorgt hatte (wir berichteten). Gestern ließ die um 14.26 Uhr alarmierte Feuerwehr neun Minuten später vorsorglich die Bahnstrecke sperren. Nach dem Eintreffen der Notfallmanagerin der Bahn, dem Abschalten und Erden der Oberleitung konnte die Fichte dann gefällt werden. Um 15.42 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Von der Sperrung waren drei Verbindungen betroffen.