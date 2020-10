Familienmenschen unternehmen fast alles zusammen

Letmathe. Corona-konform im engsten Familienkreis feiern Halina und Piotr Wigant ihre goldene Hochzeit im engsten Familienkreis.

„Wäre Corona nicht, würden wir eine große Party feiern“, erklärt Piotr Wigant mit Blick auf seine „große Familie, die so groß ist, wie halb Letmathe“, wie er augenzwinkernd hinzufügt. Corona-konform feierte der 71-Jährige mit seiner 67-jährigen Gattin Halina am Samstag im engsten Familienkreis goldene Hochzeit zuhause an der Bachstraße. Dazu gratulierte der stellvertretende Bürgermeister Michael Scheffler mit besten Wünschen von Rat und Verwaltung und überreichte ihnen einen Präsentkorb.

Die Spätaussiedler-Familie Wigant aus Danzig, wo sie sich vor 50 Jahre in Pruszcz Gdański das Ja-Wort gaben, lebt seit 1976 in Letmathe und davon bereits seit 24 Jahren in einem Mehrfamilienhaus an der Bachstraße, davor wohnten sie 19 Jahre an der Wollstraße.

Piotr Wigant lernte seine Halina in der Heimat lieben, wo sie sich schon aus Kindheitstagen kannten. Aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor: Andreas Wigant, Anna Pohl und Jeanette Kulczynski. Sie lobten das Jubelpaar als die „Familienmenschen durch und durch“: „Wir haben die besten Eltern und Großeltern, die man sich wünschen kann“, sagte Tochter Anna. Die Enkelkinder Julian, Tessa-Lotta, Justus und Tom-Michel pflichteten ihr klatschend bei und zauberten dem Goldpaar ein liebevolles Lächeln in die Gesichter. „Jeder ist für den anderen da“, unterstreicht Halina Wigant. Interessiert hörten die Enkel sich an, wie das Jubelpaar aus ihrem Leben berichtete: Piotr Wigant, der auf dem Bauernhof groß geworden ist, war zunächst in der Landwirtschaft tätig und dann 36 Jahre im Werk 2 der Letmather Firma Schütte-Meier, „wo wir ein familiäres Arbeitsklima hatten“, erinnert sich der rüstige Rentner. Als Rezept für eine so lange Bindung betont Piotr: „Wir lieben uns und machen fast alles zusammen.“ Seine Frau sekundiert: „Wir sind ein eingespieltes Team. Wir waren beide immer fleißig und haben immer gearbeitet.“

Halina Wigant war 28 Jahre bei Kottmann in Dröschede beschäftigt, davor bei der Kunststoff-Beschichtungsfirma Knopp und außerdem als Haushaltshilfe tätig. Viel Zeit verbringen die leidenschaftlichen Kleingärtner in ihrem Schrebergarten am Piepers Kopf, wo der tierliebe Piotr Wigant Tauben hält, die er von einem verstorbenen Freund übernommen hat. „Zuhause hatten wir früher auch Kaninchen, Kühe, Schweine und Hühner“, erinnert er sich. „Mit frischem Gemüse und Obst bereichern wir unseren Speiseplan“, erzählt Halina Wigant, deren Koch- und Backkünste von ihrer Familie geschätzt werden.

Die gute Stimmung in der Fußball-begeisterten Familie war perfekt, als der BVB die TSG Hoffenheim besiegt hatte – die Übertragung lief nebenbei.