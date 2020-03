Fahrdienst zum Gottesdienst

Letmathe. Die evangelischen Kirchengemeinden Christus, Oestrich-Dröschede und Letmathe laden ein zum regionalen Gottesdienst zum Abschluss der Predigtreihe.

Am Sonntag, 8. März, beginnt der Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Friedenskirche in Letmathe, unter Beteiligung eines aus allen Gemeinden gebildeten Kirchen- und Posaunenchores. Anschließend besteht die Gelegenheit, bei einem kleinen Snack miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Fahrdienst der evangelischen Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede startet am Sonntag um 9.40 Uhr ab Dröschede, hält um 9.45 Uhr am Gemeindehaus/Oestrich und Ev. Kirche/Oestrich nach Letmathe. Alle Gottesdienstbesucher der Christuskirchengemeinde – mit oder ohne Fahrzeug – treffen sich auf den Parkplätzen der Brunnenkirche, der Christuskirche oder an der Dechenhöhle (für Pillingsen/Untergrüne). Dort bilden sich, je nach Zahl der Personen und Sitzplätze, spontane Fahrgemeinschaften. Abfahrt ist pünktlich um 9.45 Uhr.